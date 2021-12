Afschietperiode vuurwerk 27 december t/m 2 januari

Ulricht Coats, hoofd van de Voorlichtingsdienst van het Korps Brandweer Suriname (KBS), bevestigt tegen een lokaal medium, dat de afschietperiode van vuurwerk ongewijzigd is. Vorig jaar startte de verkoop op 27 december. Op dezelfde dag, 27 december, mocht er ook vuurwerk afgeschoten worden. ‘’De periode blijft dit jaar dus op 27 december 2021 tot en met 2 januari 2022’’, zegt Coats. Tot dinsdag 30 november zijn er volgens Coats, reeds 13 containers vuurwerk ingevoerd. ‘’Men mag tot 31 december importeren’’, stelt Coats. Vorig jaar 2020 werden 30 containers geïmporteerd, terwijl in 2019 een recordaantal van 61 containers werden ingevoerd. In 2018 werden er 37 containers ingevoerd. Het streven van de brandweer is ook dit jaar erop gericht, om steeds minder incidenten en vuurwerkslachtoffers te hebben.