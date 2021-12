Omicron duwt olieprijs naar laagste niveau in drie maanden

Op 29 november zei de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat de omicron-variant een hoog wereldwijd risico vormt, en hoewel opkomende rapporten suggereren dat het misschien niet zo ernstig is als aanvankelijk werd gedacht, waarschuwden analisten niettemin dat er meer tijd nodig was om de gevolgen te beoordelen. “Voor wereldwijde markten is overdraagbaarheid relevanter dan ernst”, zeiden analisten van TD Securities in een notitie, eraan toevoegend, dat overdraagbaarheid sterker gecorreleerd zou moeten zijn met mobiliteitsbeperkingen dan met ernst. Hoewel het nog te bezien valt of er wereldwijd meer wijdverbreide lockdowns kunnen plaatsvinden, is de kans op deze gebeurtenissen toegenomen. NYMEX January WTI kwam tot stand op USD 66,18/b, een daling van USD 3,77, en ICE January Brent eindigde USD 2,87 lager op USD 70,57/b. De olieprijzen, die op 29 november waren gestabiliseerd na een sterke uitverkoop in de vorige sessie, daalden van de ene op de andere dag na opmerkingen van Stephane Bancel, CEO van geneesmiddelenfabrikant Moderna, op 30 november, waarin stond dat de huidige COVID-19-vaccins waarschijnlijk niet zo effectief zijn tegen de omicron-variant.

Brent en WTI bereikten hun laagste niveau sinds 23 augustus. “Energiehandelaren zullen de komende weken in afwachtende houding blijven totdat er een duidelijker beeld ontstaat over hoe slecht lockdowns en reisbeperkingen worden met deze nieuwe variant”, zei Ed Moya, senior marktanalist van OANDA, in een notitie. “De vooruitzichten voor de vraag naar ruwe olie op de korte termijn zijn een gigantisch vraagteken en dat heeft ertoe geleid dat veel handelaren bearish worden met de prijzen van ruwe olie.”

Deze bezorgdheid over de vraag op de korte termijn, heeft zwaar gewogen op de snellopende futures, waardoor de backwardation sterk is afgenomen in vergelijking met langer lopende contracten. Het WTI-contract voor het komende jaar werd afgerekend met een korting van USD 3,68/b op de eerste maand van 30 november, de zwakste backwardation sinds 7 september. NYMEX december RBOB verloor 9,70 cent tot USD 1,9801/gal en december ULSD daalde 8,83 cent om zich te vestigen op USD 2,0638/gal. Het was de laagste afrekening voor RBOB in de eerste maand sinds 26 april

Nu de vraagvooruitzichten vertroebeld zijn door de verspreiding van de variant, blijven alle ogen gericht op de OPEC+-bijeenkomst op 2 december, die zou kunnen besluiten om het aanbod van ruwe olie tijdelijk niet te verhogen, volgens eerder vastgestelde niveaus. “Ik denk dat er een kans is dat de OPEC+ hun beslissing om de productie te verhogen zal uitstellen, vooral omdat de VS nog steeds van plan zijn om door te gaan met het vrijgeven van strategische reserves”, zegt Ron Smith, senior olie- en gasanalist bij BCS Global. De oorspronkelijke bijeenkomst van het kartel werd uitgesteld vanaf de oorspronkelijke datum om meer tijd te hebben voor verdere informatie over de recente marktontwikkelingen. Bovendien bestaat er een clausule in de huidige overeenkomst die een mogelijke pauze van de besliste leveringsverhoging voor maximaal drie maanden bepaalt als de huidige marktomstandigheden veranderen.

Tegelijkertijd toonde de markt de afgelopen weken al zorgen over een mogelijk overaanbod in 2022, terwijl de vraagprognoses te optimistisch waren geweest, wat ook bijdroeg aan de recente druk op de olieprijzen. “Deze variant zou de laatste druppel kunnen zijn in een combinatie van verschillende andere variabelen die hebben bijgedragen aan de recente prijsdaling”, voegde Smith eraan toe.

Bron: S&P Global Platts