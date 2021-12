Aanpassing immunisatiemiddelen van belang

Stéphane Bancel, directeur van het farmaceutisch Moderna, heeft verklaard, dat het onmogelijk is dat de huidige beschikbare COVID-19-vaccins, even effectief zullen werken tegen de Omicron-variant bekend als B.1.1.529, als tegen de Deltavariant. “We zijn er zeker van, dat er een significante daling in effectiviteit zal zijn”, aldus Bancel. Volgens haar, kan het ertoe leiden, dat meer mensen besmet raken met het coronavirus, meer ziekenhuisopnames geregistreerd zullen worden.

Angelique Coetzee, voorzitter van de South African Medical Association, vertelde dat ze in de afgelopen 10 dagen 30 patiënten heeft meegemaakt die positief testten op de Omicron-variant en herstelden zonder ziekenhuisopname. Het belangrijkste symptoom was vermoeidheid, maar Coetzee benadrukte, dat het echt nog te vroeg is om deze milde symptomen te extrapoleren, naar iedereen die het virus heeft opgelopen.

Naast het Moderna-vaccin heeft de farmaceut Pfizer-BioNTech ook een van de meest effectieve vaccins tegen COVID-19 ontwikkeld, beide gebaseerd op nieuwe messenger RNA-technologie. Moderna heeft echter wel meegedeeld, een derde dosis oftewel boosterdosis te ontwikkelen tegen de Omicron-variant. “Als vermoedens van grotere besmetting en resistentie tegen vaccins worden bevestigd, zal het wel nodig zijn, de momenteel gebruikte immunisatiemiddelen aan te passen”, aldus de eigenaar van Moderna.

Het PfizerBioNTech-laboratorium heeft aangekondigd de Omicron-variant te onderzoeken en vervolgens een nieuwe versie van het vaccin, te ontwikkelen. Volgens een ondergetekende contract van de Europese Unie (E.U) geeft Pfizer/BioNTech een periode van honderd dagen nodig te hebben om zijn immunisatiemiddel aan te passen aan nieuwe varianten van het coronavirus.