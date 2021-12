Israël sluit grenzen volledig voor twee weken

De Israëlische regering heeft aangekondigd dat ze haar grenzen voor alle buitenlanders opnieuw sluit. Nitzan Horowitz, de Israelische minister van Volksgezondheid bevestigde afgelopen vrijdag het eerste besmettingsgeval met de nieuwe variant. Er zijn momenteel nog zeker zeven andere vermoedelijke gevallen. Om de verspreiding van de Omicron-variant van het coronavirus in het land in te dammen, zullen de grenzen voor twee weken gesloten blijven. Het interministeriële bureau dat de strijd tegen het nieuwe coronavirus voert, besloot luchthavens te sluiten voor internationale vluchten uit de hele wereld.

Israëlische burgers die vanuit het buitenland naar hun vaderland terugkeren, moeten een quarantaine van drie dagen ondergaan als ze zijn ingeënt en zeven dagen als dat niet het geval is. Vervolgens zullen zowel gevaccineerden als niet –gevaccineerden voorzien moeten zijn van een negatieve PCR-test, voordat ze de isolatie verlaten. Israël zal echter het eerste land zijn, dat zijn grenzen volledig dichthoudt ter voorkoming van de nieuwe variant.

Buitenlanders, die door uitzonderlijke omstandigheden Israël moeten betredenn, zullen in quarantaine moeten. In de zogenaamde ‘covid-hotels’ die door de staat onder streng toezicht worden gehouden.

Israël heeft al 50 Afrikaanse landen op de “rode lijst” geplaatst, vanwege de constatering van de nieuwe variant, die veel besmettelijker en resistenter blijkt te zijn omdat deze meer dan 30 mutaties heeft. Reizen van en naar deze plaatsen, zal dus onmogelijk zijn.

Israëli’s en permanente inwoners die uit een van de ‘rode lijst’ landen terugkeren, zullen volgens de regering een week in quarantaine moeten en daarna nog een week thuis. De Israelische regering heeft vervolgens ook besloten om Shin Bet (Israel Security Agency) in te schakelen, die verantwoordelijk is voor het strikt controleren van de naleving van quarantaines door middel van mobiele telefoons te screenen op personen die positief getest blijken te zijn bij terugkeer uit een land van de “rode lijst”.

De regering heeft ook besloten het aantal mensen dat toestemming heeft om samen te komen bij openbare evenementen, te verminderen van 100 naar 50. Alleen mensen die hun vaccinatiepaspoort bij de hand hebben, zullen volgens de regering aanwezig kunnen zijn bij openbare evenementen.