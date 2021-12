WHO: ‘Omikron-variant kan voor herinfectie zorgen’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft afgelopen zondag in een officiële verklaring gemeld, dat onderzoekers hebben gesuggereerd, dat de nieuwe variant, Omikron, de kans zou kunnen vergroten, dat een persoon die al besmet is geweest, opnieuw wordt geïnfecteerd. Vervolgens zullen behandelingen tegen ernstige versies van het coronavirus, ook effectief zijn tegen de mutatie. Wat betreft de effectiviteit van vaccins, stelde de WHO, dat er samen wordt gewerkt met technische partners, om de mogelijke impact van de nieuwe variant op de bestaande tegenmaatregelen, inclusief vaccins te begrijpen. “Het is nog onduidelijk of een Omikron-infectie ernstigere ziektebeelden veroorzaakt dan infecties met andere varianten, waaronder de Delta-variant”, aldus de WHO. Volgens de WHO zullen landen effectievere volksgezondheidsmaatregelen moeten toepassen om de circulatie van COVID-19 in het algemeen te verminderen, met behulp van een risicoanalyse en een op wetenschap gebaseerde aanpak. “Landen moeten de volksgezondheids- en medische capaciteiten vergroten om een ​​toename van het aantal coronagevallen te beheren”, benadrukte de WHO.

De WHO dringt er echter op aan dat met de nieuwe variant, het van vitaal belang is, dat de ongelijkheden bij de toegang tot COVID-19-vaccins accuut worden aangepakt om ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen, waaronder gezondheidswerkers en ouderen niet het slachtoffer worden. De WHO roept ook op iedereen te laten vaccineren. “Een toename van het aantal coronagevallen, ongeacht de verandering, kan overweldigende eisen stellen aan de gezondheidsstelsels en kan leiden tot verhoogde morbiditeit en mortaliteit. De negatieve gevolgen voor kwetsbare bevolkingsgroepen kan aanzienlijk zijn, vooral in landen met een lage vaccinatiegraad “, waarschuwde de WHO.