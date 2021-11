Ramadhin: ‘Geen afspraken met sectoren om feesten te stimuleren’

Realistisch blijven, Omikron-variant niet vermijdelijk

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft zondag jl. tijdens de COVID-19-persconferentie, beelden getoond waarbij mensen die lak hebben aan de covidmaatregelen gewoon aan het feesten waren in een club. Daarbij liet Ramadhin ook posters zien met betrekking tot evenementen die gepland stonden. De volksgezondheidsminister stelde dat feesten en huisfeesten tijdens deze pandemie nog steeds verboden zijn, hoewel die toch gehouden worden. Ramdhin onthulde dat met de recente ontwikkelingen, we de jaarlijkse owru yari pagara estafette, daarom ook kunnen vergeten. “Er wordt gefeest en het baart de regering enorm veel zorgen. Vanwege de zorgsector is er keihard met man en macht gewerkt, om de covid-situatie die we nu hebben, onder controle te krijgen. Dit is alsmaar teleurstellend”, benadrukte Ramadhin. Volgens de regering, was het dan ook noodzakelijk de avondklok wederom terug te draaien naar 21.00 uur. “Dit is echter gedaan op basis van het aantal feesten dat in hoeveelheid is toegenomen. We hebben geen afspraken met sectoren om feesten te stimuleren.”, benadrukte Ramadhin.

Hij haalde aan, dat als wij nog een rustige kerst door willen brengen, de regering per direct zal moeten optreden. “Een vijfde golf zal verwoestend zijn voor de zorgsector. De Omikron-variant kunnen we niet vermijden, we hopen het niet, we moeten realistisch blijven, maar hij zal ook aanwezig kunnen zijn in ons land”, aldus Ramadhin. De bewindsman benadrukte, dat het de regering menens is hard op te treden, omdat ze de druk op de zorgsector, zolang mogelijk wil vermijden. “Wij trachten de import van elke covidsuspect of covid positieve persoon, te minimaliseren. De regering wil haar bevolking beschermen, maar als we zelf zaken in de hand werken en zelf ervoor zorgen dat we voor kerst misschien een vijfde golf zien, dan zullen we straks weer klagen over de maatregelen die er genomen moeten worden”, zei de bewindsman.

Echter stelde Ramadhin zich niet kunnen heugen, dat er gezegd zou zijn, dat wanneer men gevaccineerd is, men kan feesten. “Gevaccineerden mogen ook niet feesten, alleen indoor-dineren, omdat dat wel in het protocol voorkomt. Gevaccineerd zijn, betekent niet dat je vrij bent van een besmetting. Momenteel zijn we super gunstig als we naar de wereld kijken”, zei Ramadhin. Hij haalde aan, dat de regering er geen moeite mee heeft dat mensen indoor-dineren, maar men moet dan blijven zitten aan de eettafel. “Geen enkel land of regering zal het alleen kunnen doen. We hebben de samenwerking en ondersteuning vanuit de gemeenschap nodig, omdat we de huidige situatie in ons land graag willen behouden”, aldus Ramadhin.