Vuurwerkimport en aanvraag verkoopvergunningen aanzienlijk gedaald

De import van vuurwerk is dit jaar behoorlijk gedaald. Dit verklaarde de woordvoerder van het Korps Brandweer Suriname (KBS), Olton Pinas, tegenover een lokaal medium.

Volgens hem werden er dit jaar maar 13 containers met vuurwerk geïmporteerd. Dit aantal was vorig jaar nog 30. Ook de aanvragen voor de verkoop van vuurwerk zouden behoorlijk achteruit zijn gedaald. Volgens district commissaris van Paramaribo Noord Oost, Ricardo Bhola, heeft dit te maken met de twijfel die er heerst bij de winkeliers. Hij zegt dat deze onzeker zijn over het wel of niet wederom doorvoeren van een lockdown. “De overheid overweegt inderdaad om de lockdown van 21.00 uur terug te brengen naar 20.00uur. Op kerst en oud op nieuwjaar heeft de regering het voornemen een totale lockdown toe te passen”, aldus Bhola.

Hij zei, dat de importdaling naar alle waarschijnlijkheid te maken heeft met het feit dat de prijzen voor lege containers zijn gestegen in China. Volgens Bhola zit de prijsstijging rond de 400 procent. “Indien men vuurwerk wil laten halen en winst wil maken zal men zeker vier maal de prijs van vorig jaar moeten vragen voor vuurwerk”, liet Bhola weten. Een ander gegeven is volgens Bhola dat de gemeenschap al een paar jaar prioriteiten stelt. “Mensen kopen eerder voeding, of houden hun geld om januari te overbruggen. Men koopt daardoor minder, of al helemaal geen vuurwerk”, gaf Bhola. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, heeft tijdens de recentelijk gehouden persconferentie benadrukt, dat er van het jaar wederom geen pagara estafette gehouden zal worden in de binnenstad. Volgens hem houden burgers zich zowel bewust als onbewust niet aan de covid-maatregelen, hetgeen ernstige gevolgen kan hebben.