‘Fake news’ in het kader van brandstofprijzen

De regering en de oliemaatschappijen zijn al geruime tijd in gesprek over de aanpassing van de brandstofprijzen bij de pomp. Vanmorgen raakten velen in paniek toen zij een foto zagen waarop aangegeven werd, dat de prijzen van diesel en gasoline per vandaag verhoogd zouden worden naar rond de SRD 19 per liter. Naar aanleiding van deze foto werd de redactie van De West verteld, dat het gaat om fake nieuws: de foto is gemanipuleerd. De prijzen zullen binnenkort wel worden verhoogd, maar geleidelijk aan. De oliemaatschappijen en het ministerie van Economische Zaken zijn naar verluidt overeengekomen, dat de prijzen bij de pomp verhoogd moeten worden, gezien de prijzen in Suriname drastisch lager liggen dan in de buurlanden. De lagere prijs zorgt voor een enorme toename van brandstofsmokkel, waardoor in de afgelopen tien maanden ruim 12 miljoen liter brandstof meer verkocht werd dan gebruikelijk. Voorts vernemen wij, dat doordat de regering de prijzen bij de pomp tot nu toe niet optimaal heeft aangepast, de illegale handel op een verkapte manier wordt gesubsidieerd door de overheid.

Subsidie

De pompprijs in Suriname ligt momenteel behoorlijk onder de werkelijke kostprijs.

Sinds januari 2021 heeft de Staat de governmenttake systematisch teruggebracht, waardoor die geen inkomsten genereert voor de staat, terwijl er wel geld moet worden uitgegeven om zo de kostprijs te dekken. Volgens bekomen informatie, betalen burgers SRD 2,50 te weinig bij de pomp voor ongelode benzine. De kostprijs zou eigenlijk al rond de SRD 18,45 moeten liggen, maar die is tot nu toe SRD 15,95 die we nu aan de pomp betalen. Hierdoor moet de staat op elke liter ongelode benzine die wordt getankt, SRD 2,50 bijleggen. De staat subsidieert dus benzine en dat kost de staat meer dan SRD 70 miljoen per maand, hetgeen tot nu wordt voorgeschoten door de oliemaatschappijen. Hierdoor is de schuld bij de oliebedrijven steeds verder opgelopen, omdat er een enorme hoeveelheid aan brandstof is gekocht. De schuld van de staat aan de oliemaatschappijen (SOL, Rubis en Gow2) loopt al geruime tijd op en ligt momenteel boven de SRD 400 miljoen. De oliemaatschappijen hebben onlangs in een schrijven aan de regering gesteld, dat de maat voor hen vol is en dat zij de subsidie op brandstof, niet meer kunnen voorschieten.