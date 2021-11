Horecasector vandaag tot 23.00 u open; staat in voor consequenties

De horecasector heeft gisteren op een persconferentie besloten dat de horecagelegenheden vandaag tot 23.00u open blijven. Dit terwijl de overheid op zondag 28 november heeft bepaald dat het uitgaansverbod vanaf maandag 29 november, vervroegd wordt naar 21.00u. Jonathan Martodihardjo, voorzitter van de Vereniging Horeca Suriname, zei op de persconferentie, dat de sector verrast is met de wijziging van het uitgaansverbod van 23.00u naar 21.00u. Dit betekent voor de sector tot 20.00u open zijn en betekent verlies van inkomsten.

Aan de leden is gisteren gevraagd hoe zij hun standpunt kenbaar willen maken aan de overheid. Geopperd werd om de Kleine Waterstraat te blokkeren of om – met inachtneming van de protocollen – gewoon open te blijven tot 23.00u. Unaniem werd gekozen voor het laatste. “Dan moet de politie maar komen en handhaven. We blijven gewoon open.

We zullen de briefjes ontvangen van de handhavers. Ik ben geen voorstander van lopen naar het parlement of het kabinet om nog een brief of petitie in te dienen. We zijn die fase al gepasseerd.

De minister heeft onze contactgegevens, maar heeft niet daarvoor gekozen”, sprak Martodihardjo. Hij haalde ook aan dat de handhaving alleen in een bepaald subgebied gebeurt en dat anderen buiten het subgebied, in een bevoordeelde positie zitten.

De horecasector is opgeroepen om massaal mee te doen en het signaal geven aan de overheid, anders heeft het geen zin. “Als je niet kan handhaven, hebben we gevraagd om te helpen daarmee, maar het is gemakkelijk om de verantwoordelijkheid bij de sector te leggen en om nu een vinger te wijzen. Er zijn al genoeg ondernemers failliet gegaan, we hebben zoveel personeel verloren.

Bij de verruiming hadden we een tekort personeel. We moesten weer mensen zoeken en aantrekken. Ik ben zeker dat we allemaal weer ons team hebben versterkt om nu weer voor een verassing te staan, dus we moeten de mensen weer naar huis sturen”, stelde Martodihardjo.

De horecasector wil met het besluit een sterk signaal aan de overheid geven en is van mening dat precies hoe de overheid eerder om de tafel kon zitten om afspraken te maken voor de verruiming, zij ook dit keer de sector kon consulteren om aan te geven wat het probleem is en te vragen naar mogelijke oplossingen. Echter is er gekozen om eigendunkelijk het uitgaansverbod terug te brengen. Volgens Martodihardjo heeft de sector niet zo lang terug geprotesteerd en gevraagd naar verruiming, omdat de sector het niet meer kon dragen. Hij deelde ook mee dat niet alleen de ondernemers, maar ook het personeel van restaurants en eetgelegenheden, eronder hebben geleden.

De overheid heeft aangegeven, dat er illegale feestjes georganiseerd worden en dat dit een van de redenen is waarom het uitgaansverbod teruggebracht is. “We hebben dit vooraf besproken met overheid en meerdere malen gevraagd, hoe zij zouden handhaven.

Het is geen nieuws dat mensen rondom Srefidensi naar vertier zoeken of de straat op willen, maar de handhaving laat steeds te wensen over.

Ik praat niet goed dat bepaalde ondernemers en collega’s kans zien om een feest te organiseren, maar ik geloof wel dat de overheid het zelf heeft gekweekt. Als ik nadat het uitgaansverbod is ingegaan over straat rijd, kom ik nooit een agent tegen die vraagt wat je over straat doet. De burger voelt zich daarom vrij. Ook na het uitgaansverbod”, stelde Martodihardjo. Hij haalde ook aan dat als een collega die een beetje door zijn contacten wel een feest kan organiseren, de anderen gewoon moeten toezien hoe dat gebeurt.

“Ze geven aan dat mede door de feestjes van het afgelopen weekend en de week daarvoor, het nodig is om de avondklok terug te brengen naar 21.00 uur.

Dat slaat op niets, want ook toen het uitgaansverbod 21.00 uur was, waren er feestjes. Dat was de grootste reden waarom we toen hebben geprotesteerd”, aldus Martodihardjo.

door Priscilla Kia