Colombia: ‘’Noodtoestand binnen zorg verlengd door nieuwe variant’

Ivan Duque, de Colombiaanse president heeft afgelopen zaterdag verklaard, dat vanwege het ontstaan en de dreiging van een nieuwe coronavirusstam in Zuid-Afrika, de noodtoestand binnen de zorg tot 28 februari verlengd zal worden. “De noodsituatie op gezondheidsgebied wordt verlengd, door het bestaan van een wereldwijde verklaring over de status van de pandemie en vanwege het feit dat we alle voorzorgsmaatregelen kunnen blijven nemen”, aldus Duque.

De ontdekking van de nieuwe variant Omicron, heeft landen over de hele wereld ertoe gebracht reisverboden in te stellen op vluchten vanuit Zuid-Afrika en enkele van zijn regionale buren. Volgens Duque, heeft Colombia geen directe vluchten met Afrika. “Iedereen die de afgelopen 15 dagen in Afrika is geweest en symptomen heeft, zal contact moeten opnemen met de Colombiaanse gezondheidsautoriteiten en zichzelf isoleren”, aldus Duque.

Volgens de regering, heeft Colombia meer dan 5 miljoen gevallen van het coronavirus gemeld sinds het begin van de pandemie, en meer dan 128.300 coronadoden moeten registreren.