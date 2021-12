COVID-19 EN ZIJN RUÏNEUZE GEVOLGEN

Sinds het Covid-19 virus dat oorspronkelijk in Wuhan ( China) werd ontdekt en hoofdzakelijk door het internationale luchtverkeer zich razendsnel over de gehele wereld heeft kunnen verspreiden, was het duidelijk dat dit enorme negatieve gevolgen voor alle naties zou hebben. Om het virus het hoofd zo goed als mogelijk en met de beschikbare middelen, het hoofd te kunnen bieden, moesten er drastische maatregelen genomen worden om de bevolkingen te beschermen. Het werd al heel gauw duidelijk gemaakt door de Wereld Gezondheidsorganisatie, WHO, hoe het virus zich gemakkelijk kon verspreiden en wat het individu kon doen, om zich zo goed als mogelijk te beschermen in een periode dat er nog geen bescherming voor handen was van onder meer vaccins of medicamenten. Maanden gingen voorbij en uiteindelijk na een jaar, kwamen de vaccins ter beschikking om een ieder die ingeënt wenst te worden, redelijk goed te beschermen. Maar het bleef allemaal niet bij Covid-19 de oorspronkelijke stam. Er ontstonden in Zuid-Afrika, Groot Brittannie , Brazilie en India nieuwe varianten en recentelijk is er wederom een variant ‘’Omicron’’ in Zuidelijk Afrika ontstaan, waar nog maar weinig cq onvolledige gegevens van bekend zijn. Er wordt wél gemeld, dat deze nieuwe variant die al in verschillende landen is vastgesteld, 6x besmettelijker zou zijn dan de reeds bekende Deltavariant, die wereldwijd al voor vele duizenden dodelijke slachtoffers heeft gezorgd. Tientallen landen hebben hun grenzen reeds gesloten in een poging, deze variant zo goed als mogelijk buiten te houden gezien de onduidelijkheden die er bestaan over zijn besmettelijkheid en fataliteit. Ook Suriname als klein arm land met een zeer fragiele gezondheidszorg, zal maatregelen moeten nemen om de bevolking te beschermen, gezien de ervaring die we reeds hebben opgedaan met Covid-19, de Gamavariant uit Brazilië en de Deltavariant uit India. Suriname telt nu reeds meer dan 1100 doden door deze Covid -19 pandemie. In alle landen waar Covid-19 en de varianten hebben toegeslagen, is er grote economische schade ontstaan en die wordt het hardst gevoeld in armere landen waar de overheid nauwelijks of niet in staat is financiële, ondersteuning te verlenen aan bedrijven, die deels of helemaal hebben moeten sluiten. Suriname is daar zeker geen uitzondering op. In ons land hebben heel wat ondernemingen al het loodje moeten leggen door een dalende omzet en gebrek aan ondersteuning van overheidswege. De zaak is nu alleen maar erger geworden, omdat de overheid al heeft meegedeeld, geen middelen meer voor handen te hebben om Covid-19 subsidies te verlenen. Met de dreiging van de “Omicron” variant ziet de toestand er nog grimmiger uit voor ondernemingen, die al enige tijd op de rand van een faillisement balanceren en verkeert ook hier de Horecasector in groot gevaar. Het terugbrengen van de ingang van de avondklok van 23.00 uur naar 21.00 uur, betekent voor deze reeds zwaar getroffen sector, wederom zwaar verlies en zeker aanzienlijk minder omzet. Totaal begrijpelijk, dat men zeer gebelgd is tegen de recentelijk genomen maatregel van de overheid ter vervroeging van de lock-down periode. Men wenst verzet te plegen tegen deze maatregel door gewoon open te blijven. Dat houdt natuurlijk wél bepaalde consequenties in. De boetes zullen dan zeker door de overheid uitgedeeld worden en ook kan de vergunning vanwege de overheid, worden ingetrokken. Een ander negatief aspect is zeker dat de klanten na 20.30 uur zeker niet meer naar de restaurants komen en het dan ook geen zin heeft, de deuren en of terrasjes, open te houden. Het is totaal begrijpelijk dat de horecasector boos is en zwaar teleurgesteld, maar Suriname is niet het enige land waar er zware maatregelen worden genomen om de nieuwe Covid-19 variant, te kunnen bestrijden en een grote uitbraak voorkomen. Hier kan men voorlopig nog tot 21.00 uur open blijven en gaat de delivery service onverminderd door. Dat mag in bijvoorbeeld Nederland voorlopig deels ook niet meer. Laten wij hopen dat wij zo lang mogelijk bespaard blijven van de catastrofale gevolgen van een “Omicron” mutant, omdat onze gezondheidzorg het zeker niet zal aankunnen. Laten we met zijn allen trachten een zo veilig mogelijke kerst door te maken. Ook is het verstandig je te laten vaccineren zolang die mogelijkheid er in dit land nog in hoge mate bestaat.