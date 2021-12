Winkeliers merken niets van aanloop voor feestmaand

Winkeliers verklaren tegenover de krant niets te merken van enige drukte in verband met de maand december. Volgens hen doet er zich normaliter een drukkere periode voor naar het eind van het jaar, gezien mensen inkopen doen ter afsluiting van het jaar en dagen voorafgaande aan de kerst. “Vroeger kwam men bijvoorbeeld als spullen kopen voor kinderdag of kleren voor het kerstdiner, maar daar is nu niets van te merken. Klanten lopen druppelsgewijs de winkel binnen. Men vraagt zelfs naar korting. Ik kan ze dat niet geven, omdat ik in feite de prijzen moet verhogen, maar als ik dat doe, weet ik al bijna zeker, dat ik mijn zaak kan sluiten”, aldus een winkelier.

Zij geeft verder aan, nog altijd moeite te hebben met de wisselkoersen. Deze zijn volgens haar wel stabiel, maar vrij hoog. “Met de afschaffing van subsidie voor brandstof, ben ik bang, dat er straks helemaal geen aanloop meer is. Ik heb intussen drie personeelsleden moeten bedanken. Ik heb 1 gehouden, maar als de situatie zo doorgaat, zal ik ook haar moeten bedanken. We denken dan nog niet aan sluiten, omdat dit mijn bron van inkomsten is, maar ik zal de zaak moeten draaien met mijn kinderen”, aldus de winkelier.

Hoewel zij weet hoe slecht het jaar was, hoopt zij toch een betere aanloop van klanten te verwachten in december. “Mensen kopen eerder etenswaren. Maar ik weet dat de decembermaand een feestmaand is, laten we hopen dat er verandering komt in de situatie”, aldus de winkelier.