LOONAANPASSINGEN VEREIST!

Het aanpassen van de lonen wordt anno 2021 door velen verlangd. Het kan volgens de loontrekkers niet dat alles met meer dan 100 procent is gestegen en hun vergoeding hetzelfde is gebleven. Het kan ook niet dat een bevolking voor de tiende van de maand niets meer overhoudt. Dat er geen ruimte meer is voor sparen en ontspanning. Het kan ook niet dat een bevolking met haar loon niet meer in staat is een redelijke kwaliteit van leven te hebben. Dat wil zeggen dat het loon niet meer voldoet aan de hedendaagse maatschappelijk situatie. Dit geldt niet alleen voor ambtenaren maar ook voor de particuliere sector. Onvoorstelbaar dat men nog dergelijke salarissen verdient. Hoe verzorg je een gezin met een dergelijk salaris? De overheid zal ons minimum uurloon moeten aanpassen. Dat de overheid steeds tracht, toelages toe te voegen aan het loon, betekent een druppeltje op een hete plaat. Dit geeft geen zekerheid. De mensen zijn niet langer in staat, leningen met hun salaris te nemen bij een bankinstelling. De particuliere sector komt in dezen, al helemaal niet meer in aanmerking. In het komende jaar zal de overheid in tripartiet verband moeten zien te komen tot een situatie waarbij de werkers in Suriname hun koopkracht verbetert. Correcties binnen loonstructuren moeten daarbij zeker geen inflatie aanwakkeren en wisselkoersverhogingen door de koopkrachtversterking opleveren.