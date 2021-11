KORPSEN BEDELEN AL JAREN VOOR GOEDE UITRUSTING

Het is niet een verhaal dat recentelijk is verzonnen inhoudende dat korpsen het moeten doen met gebruikte uitrusting en in sommige gevallen zelfs hun uitrusting moeten aanschaffen. Bij het Korps Politie Suriname (KPS) is er al jaren een tekort aan uniformen en schoeisel. De aanschaf van nieuwe uniformen en schoeisel wordt bij elke begroting vermeld maar er wordt geen geld vrijgemaakt. Over de werkplek willen wij van Keerpunt, het helemaal niet hebben. Bij de kleinste regenbui lopen politiebureaus onder en moet het personeel zelfs ertoe overgaan, apparaten te bedekken ter bescherming. Oriëntatiebezoeken van ministers hebben tot nog toe niets opgeleverd. Er wordt steeds door machthebbers gesteld dat er geen geld is. Het Korps Brandweer Suriname (KBS) moet het al jaren doen met donaties van in het buitenland afgekeurde brandweerpakken. Hoe serieus wordt het leven van deze mensen daarbij genomen. Inmiddels zijn ook deze pakken totaal niet meer bruikbaar. De ruimtes waarin de manschappen de dienst moeten doorbrengen, zijn niet goed te noemen. En ook in dit korps lijkt een normaal uniform een probleem te zijn. Bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) gaat het helemaal mis voor wat uitrusting betreft. Dit korps doet het al jaren met afgedankte wapens die niet meer gebruikt worden bij het KPS. Ook hier blijkt uniformstof een groot probleem te zijn. Dit is trouwens ook gebleken bij zijn laatste niet participatie aan het defilé, waarbij ook daar de uitrusting een probleem bleek te zijn. De strafinrichtingen zijn er trouwens behoorlijk slecht aan toe. In ieder geval ziet het er tot nog toe niet goed uit voor de korpsen en is er zeker werk aan de winkel. Het bedelen om verbetering moet eens ophouden.