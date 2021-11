In Nederland gaan er door het verder en snel stijgende aantal Covid-19 besmettingen op dagbasis stemmen op, een code zwart binnen de gezondheidszorg en dus ook voor alle ziekenhuizen, af te kondigen,. Er komen namelijk dagelijks duizenden besmette personen van het Covid-19 virus en de deltavariant de ziekenhuizen in, en hierdoor is de eerstelijnszorg wederom in groot gedrang gekomen. Belangrijke ingrepen als de hartoperaties moeten nu weer voor langere tijd worden uitgesteld en daarbij loopt het risico op, dat hartpatiënten die zeer noodzakelijk een operatie moeten ondergaan, onnodig bezwijken. Nederland stevent met deze winter voor wat betreft de bestrijding van Covid-19 weer naar af. De verontrusting neemt enorm toe en het Kabinet Rutte buigt zich nu vrijwel voortdurend over de te nemen maatregelen, om ook deze Covid-19 klap goed te kunnen opvangen en bezweren. Er wordt zelfs gesproken over het wederom invoeren van lock downs en nu reeds is het duidelijk, dat niet essentiële bedrijven weer zullen moeten sluiten. Europa heeft ondanks zijn enorme immunisatiecampagnes weer te maken met een grote Covid-19 golf. Heeft allemaal te maken met een te snelle versoepeling, voor de aankomende winter waar Covid-19 besmettingen sneller gaan en het te laat tot boosteren besluiten en natuurlijk de besmettingen, die worden veroorzaakt door mensen die steevast weigeren zich te laten vaccineren, of niet op tijd gaan voor hun tweede prik. En juist omdat we zien wat zich mometeel voltrekt in Nederland en andere Europese staten waaronder Oostenrijk, moeten wij daar lering uit trekken en niet dezelfde fouten begaan. We zitten nu nog in de vierde Covid-19 golf en klimmen daar afgaande op onze data en statististisch materiaal, langzaam uit. Om er goed uit te komen en niet in een vijfde golf te belanden nog voordat we uit de vierde zijn, moeten we ons aan de MoHaNa regels blijven houden en vooral toch de beslissing nemen alsnog te gaan vaccineren. Jammer genoeg is het nog steeds zo, dat we niet eens de 60 procent gewenste vaccinatiegraad hebben behaald om uiteindelijk te geraken tot een 70 procent die wereldwijd wordt gezien als een veilige om te kunnen spreken van een gezonde immuniteitsbescherming van de samenleving, die tot gevolg zal hebben dat de besmettingen drastisch kunnen teruglopen. Maar we kijken niet in voldoende mate naar het buitenlands nieuws en leven veel te weinig dagelijkse buitenlandse berichten, over al hetgeen zich aldaar voltrekt betreft betreffende de Covid-19 situatie. Als we dat regelmatig deden, zouden we zien dat Covid-19 nog helemaal niet uit de wereld is en nog steeds enorm veel slachtoffers maakt. De WHO vreest zelfs dat met de huidige situatie en een verkeerde aanpak, Europa nog eens ruim 500.000 dodelijke Covid-19 slachtoffers te betreuren zal hebben. Genoeg informatie om er klaarwakker bij te worden en juist mee te werken aan een betere c.q. verantwoordelijke houding ten opzichte van elkaar en te gaan vaccineren. Als wij dat eenmaal goed gaan beseffen na te hebben geconstateerd wat voor ravage Covid-19 nu weer in Europa veroorzaakt, kunnen wij uieindelijk van codes als zwart en grijs afkomen en terug gaan naar een nieuwe vorm van normaal leven. Een nieuwe vorm ja, want het leven van voor maart 2020, kunnen we de komende tijd gerust vergeten.