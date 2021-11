IN DE LIJN DER VERWACHTINGEN

In de afgelopen maanden is de justitie met haar gewapende opsporingsdiensten erin geslaagd, enorme partijen drugs ( cocaine ) te onderscheppen. In veel gevallen werden de kleine medewerkers ingerekend , maar de zetbazen bleven deels uit handen van de opsporing en vervolging. Wat wél opgevallen is , is dat bepaalde lieden die zwaar betrokken waren bij wegtransporten en vliegtransporten totaal uit het zicht zijn verdwenen, en zelfs naaste familieleden niet weten waar die zich bevinden of uberhaupt nog in leven zijn.

Feit is wel dat grote bezendingen zijn onderschept en naderhand op de brandstapel beland. Deze onderscheppingen houden grote financiële schade voor de smokkelaars van drugs in en dat wordt de justitie en haar werkarmen, natuurlijk niet in dank afgenomen. We weten ook hoe men in het buitenland bij de drugsbaronnen op dit soort aanmerkelijke verliezen reageert, wanneer men tot identificatie heeft weten te komen, welke personen en instanties op hun weg dwars liggen of zijn komen te liggen. We weten hoe grote drugsbaronnen in het buitenland reageren, wanneer ladingen worden onderschept en wat voor acties er vervolgens worden ondernomen tegen fucntionarissen uit de publieke sector. We hoeven de geschiedenis van Pablo Escobar en anderen uit de drugswereld maar na te gaan, om te weten, wat voor gewelddadige acties men toe bereid is. De grootschalige onderscheppingen op land en op zee, betekenen namelijk verliezen die in de honderden miljoenen dollars of euro’s kunnen belopen en daar neemt de drugscrimineel geen genoegen mee.

Represailleacties worden dan ondernomen tegen alles en iedereen die zaken bemoeilijkt of hebben bemoeilijkt. En daar moeten we in Suriname natuurlijk ook ernstig rekening mee houden. We hebben al gezien, dat men op zeer drieste wijze wenst af te rekenen. Velen zijn al vermoord, en al heeft de overheid en met name justitie niet laten doorschemeren dat de vele brute afrekeningen in het kader van de grensoverschrijdende misdaad mogen worden gezien, weten wij allemaal wel beter. In de komende tijd mogen wij gezien de vele onderscheppingen gedaan door justitie en aanhoudingen van bepaalde verdachten wel verwachten dat de vergeldingen niet zullen uitblijven. De veiligheidsmaatregelen moeten dan ook worden vermeerderd om het verslechterde veiligheidsgevoel bij de algehele samenleving weg te nemen.