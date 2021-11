Kenny B: ‘Bedankt Voor Alles’

Kenny B heeft een nieuwe single. De song heet ‘Bedankt Voor Alles’ en is uitgebracht in samenwerking met het Metropole orkest van Nederland. Het is niet de eerste samenwerking van de zanger en het orkest. Kenny had eerder al samen met het orkest het nummer ‘Weg Bij Jou’ opgenomen. ‘Bedankt Voor Alles’ werd in 2019 al gecomponeerd en nu heeft de zanger besloten het alsnog uit te brengen. Kenny liet de song al bij optredens aan het grote publiek horen. Het Metropole Orkest dat in 1945 is opgericht, is een orkest voor lichte muziek. Kenny B gaat volgend jaar in het theater met een eigen voorstelling, genaamd ‘The Story of Kenny B’ optreden. De Parijs en Asamade-zanger vertelt over zijn indrukwekkende leven aan de hand van reggae klassiekers, van Bob Marley tot aan zijn eigen songs.