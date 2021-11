Frauderende muzikant wordt aangepakt

De Surinaams Nederlandse muziekproducent en drummer Regillio Koorndijk meer bekend als Karoe, heeft een rechtszaak aanhangig gemaakt tegen de toetsenist van de muziekformatie Yakki Famirie, vanwege vermeend onrechtmatig exploiteren van een muziekproductie. “Deze zaak is naar aanleiding van de cd productie ‘Asentele ‘Back in Time’ van Yakki Famirie die in 2008 uitkwam, waarvan ik de producent ben”, vertelt Karoe. “De toetsenist heeft deze cd op zijn naam ingeschreven bij de Stichting Norma en aangegeven dat deze is uitgebracht door zijn bedrijf Dstarz Entertainment en vervolgens ook ten verkoop aangeboden via ITunes. De informatie die daarbij verstrekt is, verschilt hemelsbreed met de informatie die op de originele hoes van de cd staat”, vult hij aan. De toetsenist van de muziekformatie Yakki Famirie beweert via zijn advocaat, dat Karoe nooit officieel lid is geweest van Yakki Famiri en dat hij incidenteel als sessiedrummer en geluidsman een bijdrage heeft geleverd aan enkele muziekopnames in de periode van 1989 tot 1992. De zaak tegen de muzikant moet volgens Karoe niet gezien worden als persoonlijk. “Het moet een Eye opener zijn voor zichzelf en andere artiesten ten aan zien van rechten in de muziekbusiness.’