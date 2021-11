WIJ BOETEN NU VOOR DE KEUZE ‘NOG 5’

De stelling “ stabiliteit kan je niet eten” hebben we vaker gehoord tijdens de regeringen Bouterse I en II. Het was voor velen onduidelijk, dat een stabiele economie ook ervoor zorgt, dat het bestedingspatroon van de burger berekend was en dat zij daarbij konden sparen, een huis bouwen, een auto kopen en soms zelfs op reis gaan. Men besefte toen niet dat hun levensstijl het gevolg was van stabiliteit. Tegenwoordig huilt het volk van Suriname. Hetzelfde volk heeft in 2010 een economische stabiliteit en een koers van 2.80 afgewezen. Zelfs overweldigend afgewezen. Men wilde geen mensen als André Telting meer op de Centrale Bank. Men begreep niet, dat kennis, ervaring en integriteit goud waard waren. Na het wegstemmen van de regering Venetiaan, kreeg men gasten als Gillmore Hoefdraad, Robert Putter en Faranaaz Hausil in de plaats, die allemaal verdachten zijn in de case van malversaties op de Centrale Bank. In dat nest van leugens en bedrog zijn anderen ook meegegaan en die staan nu ook voor het gerecht. Nu pas beseft het volk van Suriname, dat je stabiliteit wel kan eten. Stabiliteit betekent groei, vooruitgang en kortom ontwikkeling van een land en zijn volk. Nu pas beseft dit volk wat ex-president Venetiaan heeft achtergelaten. Anders is er geen referentiekader om te weten wat goed en wat fout is. De mensen die vandaag 21 jaar oud zijn en volwassen, die waren 10 jaar oud in 2010 toen de Mega Combinatie van Bouterse met de vernietiging begon. Deze mensen snappen niet wat er is gebeurd de afgelopen 10 jaar. Ze weten niet eens meer wat de Mega Combinatie was en wie erin gecombineerd zaten. Ze weten niet eens hoeveel ministers zijn gereshuffeld als resultaat van een falend beleid. Falend beleid, waarvan hun ouders in 2015 hebben gezegd dat ze er meer van wilden. Terwijl we in 2014 al failliet waren. Hierdoor is de economie verder in een dal van pure ellende geraakt, waardoor alle prijzen nu steeds verder de lucht in gaan. Maar dat krijg je als mensen een lening krijgen en feest vieren en dat ze lening op lening hebben gekregen en het aan pakketten, consumptie en feestvierders, hebben besteed. Ken je geschiedenis en als jij je geschiedenis kent, dan weet ieder ontwikkeld individu, dat na een NDPlee regering dit volgt. Je kunt de huidige regering niet kwalijk nemen, een ieder had hiervoor gewaarschuwd, maar dit is de boete voor nog 5.