Regering bouwt na 20 jaar basisschool op Curuni

In het inheemse dorp Curuni in Zuid-West Suriname, zal 20 jaar na ontstaan van het dorp, een aanvang worden gemaakt met de bouw van een basisschool. Tijdens de Raad van Ministers (RvM) vergadering van 10 november 2021 is hiervoor goedkeuring gegeven, meldt het Directoraat Volkscommunicatie van het Kabinet van de Vicepresident. Vicepresident (VP) Ronnie Brunswijk, stond pal achter het voorstel van onderwijsminister Marie Levens voor de bouw van de school. De VP is vaak in het binnenland en kent de noden van de mensen aldaar. Niet alleen de school zal worden gebouwd, maar ook een leerkrachtenwoning wordt opgezet voor de huisvesting van maximaal twee leerkrachten. In het nabijgelegen dorp Amatopo wordt ook een school gebouwd. Dit project zal in samenwerking met de Stichting Groene Groei Suriname, worden uitgevoerd. Curuni is één van de laatste twee Inheemse dorpen in Zuid-Suriname, die niet over een school beschikt. Er wonen Surinamers van de Triostam in dit dorp, die voornamelijk Trio spreken. De geletterdheid bij de bewoners voor wat betreft het Nederlands of Sranantongo, is volgens het ministerie van Onderwijs onder de 5%. Met de opzet van de school zullen kinderen tussen de 5-15 jaar onderwijs genieten. Ook jongvolwassenen zullen alsnog in de gelegenheid worden gesteld Nederlands te leren lezen en schrijven.