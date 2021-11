Venezuela laat casino’s toe voor economisch herstel

Het regiem van Nicolás Maduro in Venezuela is overgegaan op casinogokken en Amerikaanse dollars, in de hoop op een economische impuls, meldt The Wall Street Journal. Dertig casino’s hebben nu een vergunning bemachtigd om te opereren in het land waar de socialistische regering gokken ooit had verboden, en er zullen er nog 12 opengaan. Legergeneraals houden toezicht op casino’s met namen als Bellagio, Baywatch en Hotel Dubai, volgens de Journal. “Dit is een gok voor de toekomst”, zegt Soraya Roye, een voormalig gokmanager die arbeiders opleidt voor de vernieuwde industrie. “De regering realiseert zich dat ze de economie moet veranderen en diversifiëren.” En de Amerikaanse dollar, die niet werd verwelkomd in Venezuela omdat het regiem het als een instrument van imperialistische controle beschouwt, wordt nu beschouwd als de informele nationale munteenheid, merkte de krant op.

Daarnaast zeggen ondernemers dat ze profiteren van de opheffing van prijscontroles op basisgoederen en tariefvrije invoer. The Journal meldde dat er vrijwel geen belastinghandhaving is voor bedrijven en particulieren. Onder verwijzing naar gegevens van ImportGenius, Toyota SUV’s uit Dubai, koelkasten uit China en sterke drank uit de vrijhandelszone van Panama komen het land binnen. De krant zei dat de economische ineenstorting van Venezuela eindelijk zijn dieptepunt heeft bereikt. Het bruto binnenlands product zal in 2021 met 5% tot 10% stijgen, wat het eerste jaar van groei markeert sinds Maduro in 2013 aantrad. “Ik kan niet zeggen dat het goed gaat”, zegt Brayan Riera, een 32-jarige inwoner van een sloppenwijk in het oosten van Caracas. “Maar ik heb eindelijk het gevoel, dat de aarde niet onder mijn voeten instort.”

Toch bleek uit een onderzoek van Encovi dat meer dan 90% van de Venezolanen in 2020 onder de armoedegrens leefde. Ondertussen kwamen vertegenwoordigers van de Venezolaanse regering en oppositie in september overeen, manieren te vinden om aan de dringende behoeften van Venezolanen te voldoen, met name bij de bestrijding van de coronaviruspandemie, meldde The Associated Press. In een gezamenlijke verklaring zeiden de twee partijen dat ze “mechanismen zullen opzetten voor het herstel en de verwezenlijking van middelen om aan de sociale behoeften van de bevolking te voldoen, met speciale nadruk op de effecten van de COVID-19-pandemie.”

Bron: Wallstreetjournal