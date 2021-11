Asin: ‘COVID-19 niet uitgeroeid, nog steeds aan muteren’

Boostershots noodzakelijk gedurende vierde golf

Javier Asin, voorzitter van het Nationaal Coördinatie Team COVID-19, verklaarde gisteren tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie, dat het heel bemoedigend is, te zien dat de covidcijfers aan het verbeteren zijn. “We lijken aan de dalende kant te zijn van de vierde golf. We zijn er vrijwel zeker van dat we de vijfde golf kunnen verwachten. Het heeft ermee te maken dat we steevast de golven van de andere landen volgen, met name Nederland en onze buurlanden”, aldus Asin. Als we naar de landen in Europa kijken, dan merken we op, hoe slecht het daar gaat. In Nederland breken ze dagelijks het record van positieve testen. Momenteel zijn we bezig ons voor te bereiden op een vijfde ramp, omdat de afgelopen twee golven veel erger waren dan de eerste en de tweede, vooral ook omdat het vaccinatiepercentage in ons land nog laag is.

“Als we naar Nederland kijken, dan is er daar al sprake van een vijfde golf. Het coronavirus is dus nog niet uitgeroeid, maar nog steeds aan het muteren. Zolang dat gaande is, zal de derde dosis oftewel boostershot noodzakelijk zijn”, aldus Asin.

Asin vertelde dat ons vaccinatiepercentage de helft van Nederland bedraagt. Volgens Asin moeten we echter niet verrast zijn, wanneer er weer een golf aanbreekt. “Ik denk dat men moet beseffen, welk risico je loopt, wanneer je niet gevaccineerd bent en alsnog geïnfecteerd raakt. Het kan goed aflopen, maar het kan ook heel goed fout aflopen”, benadrukte Asin. Hij haalde daarbij aan, dat het ongelofelijk is wat we op de Intensive Care Units (ICU) zien. Het leed dat daar geleden wordt, mensen die naar adem snakken en beseffen dat het laatste moment daar is, is volgens Asin helemaal niet aangenaam. Hij zei voorts, dat de gevaccineerden mensen niet bang hoeven te zijn voor de ongevaccineerden mensen. Asin vertelde dat het in principe andersom is, omdat ze het gevaar lopen geïnfecteerd te raken door een niet-gevaccineerde of door een gevaccineerde, waardoor ze toch op de ICU belanden. “Er wordt gedemonstreerd en er wordt voor rechten opgekomen, en daar hebben we alle respect voor, maar onze taak is om te beschermen. We zijn niet tegen vaccinatiedwang. Maar als je je niet wil laten vaccineren, blijf thuis en zorg dat je jezelf beschermt”, benadrukte Asin.

Volgens hem is het enige gevaar dat niet-gevaccineerden hebben, is het ontstaan van druk op de reguliere zorg. Waar we bewust van moeten zijn, is dat we volgens Asin meer golven kunnen verwachten. De wereldbevolking is nog voor geen 40 procent gevaccineerd, en dat is ook de reden waarom nu de rijke landen, nadat ze zichzelf helemaal gevaccineerd hebben, de andere dosis vaccin aan de armere landen doneren, om op wereldniveau tot een gewenst vaccinatiepercentage te komen. “Als we naar Nederland kijken, kunnen we constateren dat zij de kennis niet hadden, die wij nu wel hebben en dat is zo gauw als mogelijk boostershots tijdens de vierde golf toe te dienen”,aldus Asin.