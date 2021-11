Internationale bedrijven ontkennen partnerschap met HPSG

In maart 2021 kondigde het Deense bedrijf HPSG (Hybrid Power System Group) aan dat het 1,2 miljard dollar gaat investeren in de bouw van een waterstofcentrale die een revolutie teweeg zal brengen in de groene energietransitie in Suriname. De 100 megawatt-centrale zal elektriciteit opwekken uit wind- en zonne-energie en overtollige energie opslaan als waterstof, die het net van stroom kan voorzien als de wind zwak is of de lucht donker is. HPSG is van plan de energiecentrale te financieren door middel van leningen van “investeringsbanken die gespecialiseerd zijn in investeringen in opkomende markten”. De overeenkomst zal Suriname naar verluidt geen cent kosten en het kleine Zuid-Amerikaanse land heeft alleen toegezegd de door de centrale opgewekte elektriciteit te kopen via een Power Purchase Agreement.

Niet-bestaande partnerschappen

Op haar website noemt HPSG negen prominente Deense en internationale bedrijven als partners bij de bouw van het groene energiepark, maar veel van deze bedrijven ontkennen dat ze met HPSG samenwerken in interviews met Danwatch en Ekstra Bladet. HPSG zegt dat het “in zes jaar tijd een innovatieve hybride energieoplossing heeft ontwikkeld met wereldwijd toonaangevende technologische partners, zoals ABB, Deif en Deutz.” Geen van deze bedrijven heeft van HPSG gehoord. “We hebben de zaak intern onderzocht en we hebben geen enkele relatie met een bedrijf genaamd HPSG. Ze misbruiken onze naam en we zullen contact opnemen met het bedrijf om te eisen dat ze onze naam van hun website verwijderen”, zegt Christian Ludwig, senior vice president communicatie bij het Duitse bedrijf Deutz. “Soortgelijke reacties kregen we van de Deense bedrijven DEIF en Transform Rootzone, het Zwitserse ABB en Mingyang Wind Power in China, die door HPSG allemaal als belangrijke partners worden genoemd”. Drie andere bedrijven die door HPSG worden opgeëist als partners in het Surinaamse project, hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar van Danwatch en Ekstra Bladet.

HPSG liet doorschemeren, dat zij een samenwerking hadden met het internationale advocatenkantoor DLA Piper, dat naar verluidt de “financiële transacties in goed bestuur” van het bedrijf heeft geleid, maar kort voordat dit onderzoek werd gepubliceerd, liet HPSG ons weten dat ze hun samenwerking met DLA Piper hebben beëindigd.

Van Suriname naar een Grieks eiland

HPSG’s CEO Benny Falk noemt het bedrijf “een Deens kenniscentrum dat dit systeem de afgelopen zeven jaar heeft ontwikkeld”. Maar zelfs het eigendom van het bedrijf wordt verdoezeld door een ingewikkeld kluwen van bedrijven. Op zijn LinkedIn-profiel beweert HPSG afdelingen te hebben in Denemarken, Portugal en Thailand.

We hebben ook HPSG-bedrijven geïdentificeerd in Colombia en Ghana. Benny Falk wordt vermeld als CEO van het lokale bedrijf van HPSG in Suriname, maar de eigenaar van HPSG Suriname wordt niet geïdentificeerd in bedrijfsdocumenten die door Danwatch en Ekstra Bladet zijn verworven. Jesper Nielsen is ook de directeur van een Deens bedrijf genaamd HPSG Help ApS, gevestigd in het kleine provinciestadje Hobro. Het bedrijf is opgericht door zijn dochter Amanda Nielsen, die volgens haar Instagram een ​​”happy spiritual soul” is en optreedt op muziekevenementen onder de alias DJ Chackra. Hoewel het bewijs anders suggereert, ontkent Jesper Nielsen dat dit bedrijf iets te maken heeft met Hybrid Power System Group en zegt dat het belangrijkste doel is om websites te bouwen. Amanda Nielsen heeft niet gereageerd op ons verzoek om commentaar. Maar het belangrijkste HPSG-bedrijf is in Nederland opgericht, ook door Jesper Nielsen. Volgens de Nederlandse Kamer van Koophandel is HPSG eigendom van een vastgoedbedrijf genaamd Sales Group Development, gevestigd op het Griekse eiland Rhodos.

Geen financiële overzichten

Volgens Griekse documenten die zijn verkregen door Danwatch en Ekstra Bladet, is Jesper Nielsen de enige eigenaar van dit bedrijf, dat in 2005 werd opgericht. Er zijn echter geen financiële overzichten ingediend voor Sales Group Development en het bedrijf lijkt inactief te zijn, zelfs hoewel het niet is uitgeschreven. Volgens Jakob Dedenroth Bernhoft, een partner van de firma Fraud React, ziet de structuur van het bedrijf er verdacht uit. “Het is eigenlijk vreemd waarom het eigendom van de bedrijven in Nederland in Griekenland moet worden gevestigd, terwijl het bedrijf daar geen duidelijke connecties lijkt te hebben”, zegt Bernhoft. “Dit betekent dat het moeilijk is om vast te stellen wie deze bedrijven echt bezit of waar het geld naartoe gaat”, voegt hij eraan toe. Naar zijn mening lijkt het hele HPSG-project vreemd. “Het zou nogal verrassend zijn als ze een project van meer dan een miljard dollar kunnen opleveren op een gebied waar ze geen eerdere ervaring mee lijken te hebben”, zegt Bernhoft. “En dan heb je de verwijzingen naar partnerschappen die niet waar zijn, dus het geheel ziet er heel vreemd uit.” Tom Kirchmaier, een professor en onderzoeker aan de Copenhagen Business School en de London School of Economics met expertise op het gebied van financiële criminaliteit, is een soortgelijke mening toegedaan. “Het ziet er erg oubollig uit. Ik zou zeggen dat de kans dat dit een legitiem bedrijf is erg klein is”, zegt hij.

“Alles is volgens het boekje”

HPSG’s CEO, Benny Falk, ontkent dat er iets onbetrouwbaars is aan het project in Suriname, met de structuur van het bedrijf, of de vermeende zakenpartners in het project die nog nooit van HPSG hebben ge-hoord. Volgens Falk is “alles volgens het boekje”. “Alles wat ik kan zeggen is dat we een overeenkomst hebben en ik kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat ze zeggen”, zegt Falk, die uitlegt dat de be-drijven geen commentaar kunnen geven op hun partnerschappen met HPSG vanwege het bestaan ​​van geheimhoudingsovereenkomsten. Tijdens het interview beloofde Benny Falk documentatie voor deze partnerschapsovereenkomsten te verstrekken, maar twee weken later hebben Danwatch en Ekstra Bladet nog steeds geen documentatie ontvangen. Jesper Nielsen, de op-richter van het bedrijf, legt de zaken enigszins anders uit. Volgens hem is het niet ongebruikelijk om bedrijven als partner te vermelden op basis van bekendheid met hun merk. “Er worden geen bedrijven ge-noemd op de website die ik niet ken. Ik weet zeker wie ze zijn”, zegt Nielsen.Wanneer hij wordt geconfronteerd met de verklaring van Deutz dat HPSG hun naam exploiteert, verandert zijn uitleg. “Deutz is er niet, helemaal niet, dus ik weet niet waar je dat vandaan haalt”, zegt Nielsen. Maar het verschijnt op verschillende plaatsen op uw website. “Het heet Lissai Deutsch, als je de echte naam wilt. Het is Deutz niet”, antwoordt hij. Het was voor ons niet mogelijk om een ​​bedrijf te identificeren met een naam die lijkt op “Lissai Deutsch”. Danwatch en Ekstra Bladet vroegen om vervolgopmerkingen van de vermeende partnerbedrijven. Op het moment van publicatie herhaalden ABB, DEIF, Deutz en Transform Rootzone allemaal dat ze geen enkele overeenkomst met HPSG hebben.

Scepsis in Suriname

Ondertussen groeit in Suriname het scepticisme rond HPSG en het 1,2 miljard dollar kostende project. “Sinds de ondertekening [van de overeenkomsten] zijn er geen meldingen [van de regering] ontvangen, terwijl dit regelmatig had moeten gebeuren”, zegt Flip de Vries, honorair Deense consul in Suriname, na gesprekken met een hoge ambtenaar in de Surinaamse regering. In oktober koos Chan Santokhi, de president van Suriname, ervoor om commentaar te geven op de zaak. “In de overeenkomst staat onder meer dat als HPSG niet presteert, de regering met een boete komt”, aldus Santokhi.

“Ze hebben het dus druk en we blijven het volgen.” Sinds de publicatie van dit onderzoek heeft HPSG alle inhoud op zijn twee websites verwijderd die verwijzen naar de vermeende partnerbedrijven.

Bron: https://danwatch.dk/en/undersoegelse/danish-businessmen-behind-dodgy-green-energy-project-in-suriname/