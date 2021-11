Dalende besmettingsgraad, afgelopen etmaal geen covid-doden

Soenita Nannan Panday-Gopisingh, medisch directeur van het ‘s Lands Hospitaal verklaarde, recentelijk dat ouders niet bang hoeven te zijn om hun kind te laten onderzoeken, bij mogelijke covid verschijnselen. Volgens Panday moet het echter geen probleem zijn om aan te geven, wat de klachten van het kind zijn. De medici kunnen hierdoor dan op de hoogte komen, waar ze gericht naar moeten zoeken. Panday vertelde, dat het vaker is voorgekomen dat kinderen genezen worden verklaard en dus huiswaarts kunnen keren. Waardoor er ook ruimte kan worden gemaakt voor potentiële besmettingen. Panday haalde een voorbeeld aan dat een baby van 5 dagen, mogelijk ook besmet was geraakt als een kind van 14 jaar. Feitelijk is het zo dat een baby van 5 dagen ook besmet kan geraken door de moeder, nadat die uit het ziekenhuis, ontslagen werd. “Het is echter nog niet helemaal duidelijk, maar gemeld werd, dat de moeder een covid infectie bij de bevalling had opgelopen”, aldus Panday.

Volgens haar komt het voor, dat kinderen lichte COVID- 19 verschijnselen vertonen. “Met een goede begeleiding en goede monitoring van de ouders mogen de kinderen wel in thuisisolatie. Het belangrijkste is, dat men zich dus te allen tijde laat testen”, aldus Panday.In de afgelopen 24 uur werden 92 personen positief getest op het coronavirus. Van de 765 swabs die werden afgenomen, werden 673 negatief bevonden. In november zijn reeds 46 personen aan een covid-besmetting overleden. In het afgelopen etmaal zijn 0 personen bezweken aan de gevolgen van COVID-19. Sinds medio maart 2020, zijn 1,139 mensen in ons land gestorven aan COVID-19.Op dit moment liggen er 13 covid-patiënten op de Intensive Care Units van de diverse ziekenhuizen. In de zorginstellingen zijn 47 covid-patiënten opgenomen, waarvan 5 volledig gevaccineerd zijn. Van de 47 covid-patiënten die opgenomen zijn, is de status van 19 onbekend. In het afgelopen etmaal, verkeren 3 mensen in thuisisolatie. 1 persoon werd genezen verklaard. Tot op dit moment is slechts 35,21 % van de totale samenleving volledig (2 doses) gevaccineerd, terwijl 7,10 % gedeeltelijk gevaccineerd (1 dosis) is. Tot op heden zijn er totaal 466,021 prikken gezet. Het hoge aantal besmettingen kan teruggedrongen worden door vaccinatie. Het ministerie roept daarom de bevolking op, zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Hoewel de situatie nog zeer ernstig is, zijn de maatregelen niet verscherpt. Het ministerie van Volksgezond-heid benadrukt, dat de samenleving zich zoveel mogelijk dient te houden aan de MoHanA-regels: Mondneusmasker op, regelmatig Handen wassen en Afstand (1,5 meter) houden! (Bron: Covid-19.sr, Laatjevaccineren.sr)