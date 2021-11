Veel houtsmokkel via gemeenschapsbos:

Gajadien wil dezelfde SBB-regels voor concessies voor gemeenschapsbossen

Asiskoemar Gajadien (VHP) heeft in het parlement meegedeeld, dat er recentelijk veel sprake is geweest van houtsmokkel via bepaalde concessies en gemeenschapsbossen. Dit moet volgens hem, vooral bij de gemeenschapsbossen meteen aangepakt worden. Gajadien zei dat bij gemeenschapsbos er sprake moet zijn van duurzaam bosbeheer, maar dat de goede regels van SBB met betrekking tot houtvakken, ook daar geïmplementeerd moeten worden. Hij legde uit dat de SBB-regels inhouden, dat alle hout dat voorkomt in het gebied geregistreerd wordt en dat het hout pas gekapt mag worden als het geroyeerd wordt.

“Daarbij wordt ook alles goed geregistreerd. Laat dat ook gelden voor gemeenschapsbos, omdat men juist daar misbruik maakt van de regels. Laat bij gemeenschapsbos ook dezelfde regels voor de concessies door SBB gelden”, stelde Gajadien. Hiernaast merkte Gajadien ook op, dat er een periode was waarbij concessies verleend werden aan personen, die daarna allerlei NV’s hebben opgezet, waardoor zij de concessies konden doorverkopen. “Wat goed zou zijn en waar we voor pleiten, is dat de bedrijfsvoering bij een concessie uitgevoerd wordt door dat bedrijf dat de concessie heeft verkregen. Niet door een huurder of de persoon aan wie ze overgedragen is. Dat beleid moet afgeschaft worden, omdat het gemakkelijker is voor de belastingdienst, om dat bedrijf dat voor de uitvoering moet zorgen en cijfers moet produceren, te controleren”, aldus Gajadien.

-door Priscilla Kia-