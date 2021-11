‘Suriname moet wetgeving handhaven om moderne slavernij te vervolgen’

Het VK legde de verklaring over Suriname af tijdens de 39e zitting van de universele periodieke doorlichting (UPR), en deelde aanbevelingen om hun staat van dienst op het gebied van mensenrechten te verbeteren. “Het Verenigd Koninkrijk verwelkomt de betrokkenheid van de Republiek Suriname bij het UPR-proces en haar benadering van mensenrechten, inclusief het recente succes bij het houden van nationale verkiezingen in mei 2020 die door internationale verkiezingswaarnemers als vrij en eerlijk werden beoordeeld”.

Het VK erkent ook dat Suriname in 2019 het Protocol van 2014 bij het Dwangarbeidsverdrag 1930 heeft geratificeerd. Het VK blijft echter bezorgd over de omstandigheden in detentiecentra, evenals over het niveau van gender gerelateerd en discriminerend geweld in de samenleving. “Wij raden de Republiek Suriname aan de wetgeving te handhaven en zorg te dragen voor voldoende middelen en training voor alle functionarissen binnen het strafrechtsysteem om moderne slavernijzaken effectief te onderzoeken en te vervolgen.

Ook moet Suriname uitgebreide maatregelen nemen om de bezorgdheid over mishandeling door de politie aan te pakken, waaronder het gebruik van onnodig geweld tijdens arrestaties en afranselingen tijdens detentie. Dit omvat onder meer het stoppen van de politie om geweld te gebruiken of vernederende handelingen op te leggen aan personen die de avondklok van de overheid hebben geschonden. Verder adviseert het VK om wetshandhavers en gerechtsdeurwaarders te trainen om ervoor te zorgen dat er verantwoording wordt afgelegd over gender gerelateerd geweld en discriminatie van LHBTI-gemeenschappen.

Bron:

https://www.gov.uk/government/news/39th-universal-periodic-review-of-human-rights-uk-statement-on-suriname