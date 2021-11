Sharman: ‘Toename efficiëntie in zorg bij betere organisatie’

COVID-19 pandemie zal zorgpunt blijven

Medische deskundigen verklaarden onlangs, dat er is opgemerkt, dat we nu minder COVID-19-infecties en minder doden hebben. Dew Sharman, DNA-ondervoorzitter is ook van mening, dat we momenteel in een dalende poot van de epidemie zitten. Echter moeten we volgens hem, nog niet in hoerastemming verkeren, omdat de pandemie een zorgpunt zal blijven. “Ook al wordt de avondklok versoepeld, we moeten rekening blijven houden met de covid-maatregelen. We moeten niet ervan uitgaan, dat we wederom van alles kunnen doen, omdat er minder coronabesmettingen zijn”, aldus Sharman.

Sharman is voorts van mening, dat de covidzorg wel meer aandacht moet krijgen. “We zullen langzaamaan wel uit de covid-situatie kruipen, maar de efficiëntie in de zorg kan alleen toenemen, als de zorg anders georganiseerd wordt”, stelde Sharman.

Hij vindt, dat er met minder geld, meer gedaan kan worden voor de samenleving.

Volgens Sharman is het nu heel primair, dat de focus wordt gelegd op de preventieve kant van de zorgsector. “We zien weinig investeringen in de preventieve gezondheidszorg. Het is erg belangrijk, dat we daar de juiste aandacht aan besteden, door ook de budgetten daar vrij voor te maken”, aldus Sharman.

Dat wij vandaag zoveel covid-slachtoffers hebben, is volgens Sharman, mede te wijten aan een deel van het volk dat aan onderliggende ziektes lijdt. Volgens Sharman, heeft de covid-situatie onze ogen open gemaakt, meer te moeten gaan investeren in de preventieve gezondheidszorg. Door deze pandemie, zal de bevolking volgens Sharman juist gezonder gemaakt moeten worden. “De preventieve gezondheidszorg zal met alle belanghebbenden in de zorg, in brede zin besproken moeten worden, zodat het beter gedaan kan worden”, zei Sharman.

Daarenboven vertelde Sharman, dat ook het ministerie van Onderwijs erbij betrokken moet worden. Sharman zei, dat er gekeken zal moeten worden, hoe de gezondheidszorg toegepast kan worden in het onderwijsgebeuren. Kinderen leren dan van de school uit, gezond te leven. De samenleving zal volgens Sharman bewust gemaakt moeten worden van wat ze eet, drinkt en de manier waarop ze leeft.

Voorts stelde Sharman, dat de bewustwording ook bij beleidsmakers aanwezig zal moeten zijn. “Natuurlijk zal er wel gesproken moeten worden over de begroting, omdat we er bewust van zijn dat de afgelopen jaren, steeds minder is geïnvesteerd in de gezondheidszorg”, benadrukte Sharman. Maar waar we een keertje 10 procent van bruto binnenlands product (bbp) in de gezondheidszorg stopten, is dat volgens Sharman, nu minder geworden. “Hoeveel geld we voor de gezondheidszorg over hebben, die afwegingen zullen ook genomen moeten worden”, aldus Sharman.