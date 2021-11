‘Criminaliteit niet alleen aanpakken, maar voorkomen’

Garantie veiligheid hangt ook af van uitrusting korpsen

Het Korps Politie Suriname (KPS) hield in oktober van dit jaar, een presentatie over de criminaliteitscijfers. De korpschef Roberto Prade, maakte toen bekend, dat er in percentages uitgedrukt, een lichte daling is te constateren in de criminaliteitscijfers van het eerste halfjaar van 2021. Gelet op de dagelijkse berichtgeving op de website van Justitie en Politie (JusPol), worden er nu zeker vraagtekens geplaatst of er werkelijk sprake is van een daling in de criminaliteitscijfers.

Hoewel het criminaliteitsrapport over het derde kwartaal nog niet helemaal geanalyseerd is, verwacht de justitiële commissie in De Nationale Assemblee (DNA), de presentatie opgestuurd te krijgen. Voorzitter van de laatstgenoemde commissie, Edgar Sampie, zegt tegenover De West, dat er alles aan wordt gedaan, de toenemende criminaliteit, terug te dringen.

De justitiële commissie zal volgens Sampie heel binnenkort met het ministerie van Justitie en politie samen komen, om zaken aangaande de nationale veiligheid te bespreken. Sampie deelt de mening, dat de criminaliteit niet alleen aangepakt moet worden, maar ook voorkomen.

‘’Tot nog toe zijn er geen criminaliteitscijfers gepresenteerd aan het parlement. Maar als er door woordvoerders van KPS gezegd wordt, dat er een daling is, hebben ze dat geconstateerd, omdat de cijfers door hen worden bijgehouden. Maar vooruitlopend op de begrotingsbehandeling, hoop ik dat de commissie de presentatie alsnog krijgt”, benadrukt Sampie. Volgens de parlementariër probeert JusPol alles in zijn vermogen te doen, om de criminaliteit aan te pakken. Volgens Sampie moeten zaken ook anders aangepakt worden.

Criminaliteitscijfers terugbrengen

Om de kans op woninginbraken te reduceren, moet de politie vooral in de avonduren intensiever patrouilleren. Echter moet ze volgens Sampie daarvoor goed voorzien zijn. Alleen als de criminaliteitscijfers teruggebracht worden, zal er een geruster gevoel in de samenleving zijn. ‘’Het nodige materiaal moet ter beschikking zijn, om op te kunnen treden. Dit is één van de redenen, waarom de hulp van beveiligingsbedrijven werd ingeroepen, maar zaken zullen nu nader onderzocht en bekeken worden. JusPol probeert wel met het weinige, dat beschikbaar is toch de veiligheid te blijven garanderen.‘’ Sampie hoopt dat er bij de begrotingsbehandeling, voldoende voor JusPol wordt vrijgemaakt. ‘’Alle korpsen moeten per slot van rekening over een goede uitrusting beschikken om hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Alleen dan kunnen ze de veiligheid garanderen.‘’

Vroegtijdig inkomen

Sampie deelt de mening, dat er niet gewacht moet worden totdat zaken uit de hand zijn gelopen, om op te treden. Reeds een vroeg stadium moeten jongeren volgens Sampie begeleid worden om niet op het verkeerde pad te gaan. ‘’Je moet de boom buigen als die nog jong is. We moeten niet wachten om criminaliteit te bestrijden, maar haar juist voorkomen. In dat kader breng ik persoonlijk bezoeken aan buurten om jeugdigen te ontmoedigen het verkeerde pad te kiezen. Indien dit regelmatig gebeurt, zullen we zelf merken, dat de criminaliteitscijfers terug zullen vallen”, aldus Sampie.