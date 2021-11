Experts noemen HPSG energieproject in Suriname vreemd

Geschiedenis van faillissementen en duistere zakelijke transacties

Een Deens bedrijf heeft een contract van 1,2 miljard dollar getekend voor de bouw van een waterstofcentrale in Suriname. Maar de zakenlieden in de voorste linie van dit project hebben geen ervaring met groene energie, de bedrijven die ze als partners claimen, hebben er nog nooit van gehoord, en experts noemen de hele onderneming “vreemd”. In maart 2021 kondigde het Deense bedrijf HPSG (Hybrid Power System Group) aan, dat het 1,2 miljard dollar gaat investeren in de bouw van een waterstofcentrale, die een revolutie teweeg zal brengen in de groene energietransitie in Suriname. De 100 megawatt-centrale zal elektriciteit opwekken uit wind- en zonne-energie en overtollige energie opslaan als waterstof, die het net van stroom kan voorzien als de wind zwak is of de lucht donker is. Daarnaast gaat de fabriek waterstof en zuurstof exporteren en miljoenen liters schoon drinkwater leveren aan de Surinamers.

HPSG verwacht dat de bouw van deze hypermoderne energiecentrale in slechts twee jaar, in 2023, voltooid zal zijn, waardoor 600 directe – en 2000 indirecte – banen worden gecreëerd in een land met minder dan 600.000 inwoners.

De wereld is klaar voor Suriname

HPSG is van plan de energiecentrale te financieren door middel van leningen van “investeringsbanken, die gespecialiseerd zijn in investeringen in opkomende markten”. De overeenkomst zal Suriname naar verluidt geen cent kosten en het kleine Zuid-Amerikaanse land heeft alleen toegezegd de door de centrale opgewekte elektriciteit te kopen via een Power Purchase Agreement. “De wereld is klaar voor Suriname. En nu is Suriname klaar voor de wereld”, verklaarde Benny Falk, CEO van HPSG, op de persconferentie in maart 2021. De overeenkomst zou helpen om Suriname te profileren als groene supermacht op de COP26-conferentie die momenteel aan de gang is.

Duistere zakelijke transacties

“In de jaren tijdens en na de COP26-bijeenkomst in Glasgow zullen we een showcase zijn”, zei Albert Ramdin, de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname, links van de Deense investeerders op de persconferentie. “Onderschat dit niet. Het is bijna een Silicon Valley die we hier naar mijn mening brengen’, zei Armand Achaibersing, de minister van Financiën van Suriname, die ook aanwezig was op de persconferentie. Op de klimaattop is echter geen nieuwe informatie over deze revolutionaire energiecentrale bekendgemaakt en een lang onderzoek van Danwatch en Ekstra Bladet, onthult nu dat er iets niet klopt achter de groene façade. De vermeende partners van HPSG zeggen dat ze geen relatie hebben met HPSG, en de topmanagers van het bedrijf hebben geen gedocumenteerde ervaring op het gebied van duurzame energie. Wat ze wel hebben is een lange geschiedenis van faillissementen en duistere zakelijke transacties. Experts op het gebied van fraude en financiële misdaad zeggen dat de hele situatie “er erg onbetrouwbaar uitziet”, en ze betwijfelen of HPSG een “legitieme onderneming” is. Maar in interviews met Danwatch en Ekstra Bladet benadrukt de leiding van het bedrijf, dat “alles volgens het boekje is”.

Belastingparadijzen en faillissementen

HPSG beweert dat het bedrijf wordt geleid “door een Deens management met specialisten op alle gebieden van groene energie”. Maar achter de groene façade staat een cast van personages uit de Deense zakenwereld die geen gedocumenteerde ervaring hebben met het bouwen van groene energiecentrales. Jesper Nielsen, de oprichter van HSPG, was voor eigen rekening opgeleid als scheepsbouwer, maar in de afgelopen elf jaar heeft hij veertien verschillende bedrijven opgericht of geleid die zijn geëindigd in faillissement of onvrijwillige ontbinding, voornamelijk in de bouw- en vastgoedsector. HPSG’s CEO, Benny Falk, beschrijft zichzelf als een architect. Hij volgde een opleiding tot metselaar en massagetherapeut, maar is misschien het best bekend door zijn deelname aan het survivalistische realityprogramma The Robinson Expedition in 2001.

In het decennium dat volgde, werd hij geassocieerd met een reeks bouw- en vastgoedondernemingen die in faillissement eindigden. Een rechterlijke uitspraak verkregen door Danwatch en Ekstra Bladet onthult dat hij in 2010 op de luchthaven van Kopenhagen werd gearresteerd toen hij vanuit Oeganda aankwam met twaalf ongeslepen ruwe diamanten, algemeen bekend als bloeddiamanten, ter waarde van ongeveer $ 53.000 (DKK 345.000). Hij werd in 2013 veroordeeld tot een boete van $ 13.200 (DKK 86.000). Bovendien is Benny Falk de eigenaar van een bedrijf voor medicinale cannabis in Portugal en heeft hij vroeger een Engels bedrijf opgericht, dat voor de helft eigendom is van een ander bedrijf op het eiland Man, een bekend belastingparadijs. “Ons onderzoek onthult ook wat lijkt op zakelijke connecties tussen Benny Falk en Klaus Garde Nielsen, genaamd “Deense koning van faillissementen”, een beruchte Deense zakenman die is veroordeeld tot meerdere gevangenisstraffen, veroordeeld voor fraude, zich profileren als souteneur en andere misdaden”.

Geen ervaring met groene energie

De mensen rondom Jesper Nielsen en Benny Falk hebben geen ervaring met groene energie. HPSG’s chief operating officer, Michael Lumby, richtte het medicinale cannabisbedrijf Cibid Group ApS op, terwijl de persvoorlichter van het bedrijf, Niels Jørgen Langkilde, tot voor kort op de website van Cibid Group stond als communicatieadviseur. Langkilde is een voormalig lid van het Deense parlement van de conservatieven en hij is de huidige nationale voorzitter van Patiënt foreningen, de grootste Deense belangenorganisatie voor patiënten rechten.

De mede-oprichter en investeerder van HPSG, Jesper Carvalho Andersen, is de voormalige directeur van de Scandinavische activiteiten van Inditex, een kledingretailer die Zara tot zijn belangen rekent. COO Michael Lumby ontkent dat het gebrek aan ervaring van het team een probleem is. “Ons voordeel is dat we flexibel zijn. Ik zou zeggen dat het moeilijker is om een farmaceutische fabriek te bouwen dan een energiepark”, vertelt hij aan Danwatch en Ekstra Bladet, verwijzend naar zijn ervaring in de medicinale-cannabisindustrie.

