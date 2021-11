President: ‘Gaming Board zal conform de wet bemenst worden’

President Chandrikapersad Santokhi heeft onlangs in het parlement meegedeeld, dat de Gaming Board in het kader van de National Risk Assessment (NRA), volledig conform de wet bemenst zal worden. Dit deelde hij mee nadat assembleelid Asiskoemar Gajadien vragen had gesteld over de personele invulling van de Gaming Board. Gajadien deelde mee dat er tot op dit moment gewoon iemand is geplaatst die waarneemt, maar dat de wet duidelijk is over het personeel en de invulling daarvan. “Als de Gaming Board operationeel is, moet men zich houden aan de wet. Het moet niet zo zijn, dat een functionaris daar zit en eigen regels vaststelt. Dat verloopt niet goed. Ons buurland heeft ook aan dit proces volstaan en doorgemaakt”, zei Gajadien.

Hij vroeg de regering ervoor te waken dat men geen nieuwe regels gaat scheppen en buiten de wet allerlei zaken gaat creëren om het straks alleen maar moeilijker te maken. “Ik kijk uit naar de personele invulling met de juiste mensen, met de juiste kwalificaties en dat men zich ook houdt aan de wettelijke regelingen. Het kan niet zo zijn, dat de wet met betrekking tot integriteit een aantal eisen stelt, maar dat wanneer de informatie ter beschikking wordt gesteld, morgen alle informatie op straat belandt. Er is een wet en dit soort functionarissen, die niet formeel benoemd zijn, kan je niet strafbaar stellen, dus daar moet op gelet worden”, aldus Gajadien.

-door Priscilla Kia-