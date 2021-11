Vanaf vandaag maximaal SRD 5 opnamekosten bij alle pinautomaten

De afgelopen dagen heeft zowel de SBV als BNETS bekendgemaakt, dat als gevolg van de toenemende kosten voor het operationeel en veilig houden van het ATM-netwerk, de kosten voor een contante opname bij een ATM per 15 november 2021, verhoogd zullen worden. De banken ontkomen er helaas niet aan een gedeelte van deze kosten door te belasten aan de gebruikers van de ATM’s, die contant geld opnemen. Ingaande vandaag, 15 november 2021 zijn de kosten SRD 5 voor een contante opname bij alle ATM’s en een Cashpnt. “Wij willen graag een optimale service blijven leveren aan u, maar om dit te kunnen doen, zijn wij genoodzaakt om door de verhoogde onderhoudskosten, de kosten voor pinnen aan te passen. Het betalen met uw pinpas in de winkels is gratis. Via Online- en Mobile Banking kunt u gemakkelijk, snel en kosteloos lokale overmakingen doen. Maakt u zoveel mogelijk gebruik van de gratis digitale en elektronische betaalmogelijkheden, zoals pinnen bij de kassa (POS-betaling), Internet Banking en de Mobile Banking app”, aldus de banken in een bekendmaking. Dit geldt voor alle banken die aangesloten zijn bij BNETS. De bedragen kunnen per bank variëren tussen de SRD 2,50 en SRD5, – en zijn vastgesteld door BNETS om de kosten te dekken voor het gebruik van de ATM’s.