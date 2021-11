‘Lolo Bal Holland Tour’ Tekisha afgebroken

De ‘Lolo Bal Holland Tour’ van de Surinaamse dancehall artieste Tekisha Abel is door de nieuwe stijging van het aantal Covid-19 besmettingen in Nederland afgebroken. Dit meldt Jazz and Jamm Entertainment, de organisatie achter de tour, in een uitgegeven verklaring. De tour is verplaatst naar de juli 2022. Tekisha die nog in Nederland vertoeft, is wel beschikbaar voor optredens in kleine huisfeestjes.

De ‘ Lolo Bal Holland Tour’ ging op 6 november met een optreden in Amsterdam van start. Het tweede optreden dat op zondag 7 november in het partycentrum J’adore in Rotterdam /Vlaardingen zou plaatsvinden, is niet doorgegaan. De reden is dat de organisatie niet heeft betaald voor de huur van de zaal. Dit maakte de eigenaar van de zaal op Facebook bekend. Het eerste optreden van de tour is volgens onze informatie niet een groot succes te noemen.