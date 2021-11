PIU houdt sessies ter voorbereiding on-site evaluatie CFATF

In de Multi-purpose hall van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) worden deze week sessies verzorgd ter voorbereiding op de on-site evaluatie van de Carribbean Financial Action Task Force (CFATF). De deelnemers van verschillende sectoren worden bekend en bewust gemaakt over de wettelijke taken aan hun zijde om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme, tegen te gaan. De cambio-houders waren op 11 november 2021 aan de beurt. De regering heeft vanuit de Project Implementatie Unit (PIU) gevraagd sessies te organiseren in samenwerking met de Nationale Anti-Money Laundering Commissie (NAMLAC). De sessies worden verzorgd door Mr. Roy Baidjnath Panday, coördinator van het PIU en drs. S. Gangadin-Algoe, ondervoorzitter van NAMLAC. Alle groepen die in zekere mate een directe meldplicht hebben bij het bestrijden van witwaspraktijken en financiering van terrorisme, zijn gevraagd hieraan deel te nemen. De verschillende groepen worden ingelicht over het effectief naleven van de wetten, en in te zoomen op eventuele kwetsbaarheden op eventuele witwaspraktijken. Het gaat om groepen als banken en credit-coöperaties, autohandelaars, casinohouders, goudopkopers, alsook groepen belast met het handhaven van de orde, zoals het Korps Politie Suriname en de Militaire Politie. Vertegenwoordigers van de CFATF zullen tussen 28 februari en 11 maart 2022 in Suriname zijn om met de regering en vertegenwoordigers verschillende gesprekken te hebben. Het doel hiervan is erachter te komen waar Suriname staat bij het aanpakken van witwassen, corruptie, financiering van terrorisme en illegale handel in wapens en munitie. Hierover zullen in verschillende sectoren worden nagegaan, hoeveel kennis er is over de bestaande wet en regelgeving.

Het evaluatierapport van de CFATF is een ijkmoment om Suriname goed internationaal te presenteren. Nalatigheid hierbij kan leiden dat Suriname internationaal geblacklist kan worden. Met deze sessies wenst de regering dit te voorkomen.