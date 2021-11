OORZAAK EN GEVOLG

Als je spullen, in dezen materieel aanschaft voor de gewapende machten, in dit geval de marine van het Nationaal Leger, is het verwachtbaar dat het voortdurend onderhevig is aan goed onderhoud. En dat geldt natuurlijk voor alle onderdelen van de grootste gewapende macht. Tot grote teleurstelling van velen die het goed menen met het Nationaal Leger, is dat vanaf de staatkundige onafhankelijkheid, nimmer het geval geweest. Te weinig geld voor het onderhouden van materieel en onderkomens van het Nationaal Leger heeft ertoe geleid, dat zeer kostbaar materieel en materiaal langzaam maar zeker verloren gingen. Wat zeker vermeld dient te worden, is dat er in de afgelopen ruim veertig jaar, sinds de stichting van een eigen leger, er door bepaalde militairen hoog en laag ook naar hartelust is gestolen en gekannibaliseerd en bijvoorbeeld veel materieel rollend en varend hierdoor onbruikbaar werd. Zo ook boten van de marine die sinds 1975 door de staat werden aangeschaft. Enkele boten van de marine, die op een bedenkelijke wijze in handen van derden zijn geraakt, liggen in het Saramaccakanaal, waarvan een inmiddels is gezonken. Dit is het gevolg van jarenlang wanbeleid ook binnen deze grootste gewapende macht.