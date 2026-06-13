TotalEnergies versterkt offshore ambitie Suriname tijdens SEOGS 2026

TotalEnergies zal tijdens de Suriname Energy, Oil & Gas Summit (SEOGS) 2026, opnieuw zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Surinaamse offshore energiesector onderstrepen. Het bedrijf neemt dit jaar voor de vierde keer deel aan de energieconferentie, die geldt als een belangrijk regionaal platform voor olie- en gasontwikkelingen. Volgens TotalEnergies weerspiegelt de deelname de ambitie om een langdurige en actieve rol te blijven spelen in de groei van de Surinaamse energiesector.

Suriname wordt door het bedrijf steeds nadrukkelijker gezien als een opkomende speler in de internationale offshore industrie.

Centraal in de strategie van het bedrijf staat het GranMorgu-project in Blok 58, dat geldt als het vlaggenschip van de Surinaamse activiteiten van TotalEnergies. Het project omvat naar schatting meer dan 750 miljoen vaten aan winbare olie en moet in de komende jaren uitgroeien tot een belangrijke productiehub voor het land.

Naast de commerciële ontwikkeling legt TotalEnergies de nadruk op lokale meerwaarde, waaronder de ontwikkeling van Surinaamse arbeidskrachten, kennisoverdracht en investeringen in de lokale economie. Het bedrijf stelt dat het project niet alleen gericht is op olieproductie, maar ook op duurzame economische groei en capaciteitsopbouw. “Suriname is belangrijk als nieuwe speller in de offshore energiesector, en TotalEnergies is trots deel te nemen aan de ontwikkeling van Suriname, samen met onze partners en internationale stakeholders’’, aldus het bedrijf.

Ook tijdens SEOGS 2026 wil TotalEnergies in gesprek gaan met beleidsmakers, partners en industriële spelers over de offshore ontwikkeling en de rol van samenwerking in de verdere uitbouw van de sector. Daarbij wordt gekeken naar diepwatertechnologie, investeringen en duurzame groei.

“Ik kijk ernaar uit om tijdens de SEOGS, met marktleiders, beleidsmakers en partners in gesprek te gaan over de offshore ontwikkeling, diepwaterexpertise en de rol van partnerschappen in het ondersteunen van duurzame vooruitgang’’, aldus Artur Nunes da Silva, General Manager en Country Chair van TotalEnergies EP Suriname B.V. Met de vierde opeenvolgende deelname aan de SEOGS, benadrukt TotalEnergies het belang van strategische partnerschappen voor de verdere ontwikkeling van de Surinaamse offshore industrie.