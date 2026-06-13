Minister Bee: ‘Het systeem is verziekt’

Marinus Bee, minister van Binnenlandse Zaken, heeft gisteren aan de Raad van Ministers meegedeeld, dat er gewerkt wordt aan een grondige hervorming van het ambtenarenapparaat. Aanleiding vormen recente discussies over meer dan 2000 ambtenaren die in het buitenland verblijven en toch salaris ontvangen van de staat.

Volgens Bee legt deze situatie een dieper liggend probleem bloot binnen het overheidsapparaat. Hij stelde dat de focus niet uitsluitend moet liggen op de groep ambtenaren die in het buitenland verblijft, maar op het systeem dat verziekt is.

De minister benadrukte dat het huidige personeelsbestand van de overheid niet altijd overeenkomt met de daadwerkelijke inzet van werknemers. Als voorbeeld noemde hij zijn eigen ministerie, waar volgens de officiële registratie, ongeveer 5000 medewerkers werkzaam zijn. Volgens Bee roept dat vragen op over de verhouding tussen het aantal geregistreerde personeelsleden en het aantal medewerkers, dat daadwerkelijk actief is op de werkvloer.

Hij sprak van een systeem dat door de jaren heen is uitgegroeid tot een structureel probleem en stelde dat de overheid momenteel betaalt voor een personeelsbestand, waarvan de productiviteit en aanwezigheid niet altijd duidelijk zijn. Daarom wordt gewerkt aan maatregelen om orde op zaken te stellen.

Bee zei dat de regering reeds stappen heeft gezet om misstanden aan te pakken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar ambtenaren die langdurig in het buitenland verblijven, maar ook naar personen die elders wonen of werken, terwijl zij nog op de loonlijst van de overheid staan.

Volgens de minister worden salarissen waar nodig geblokkeerd en zijn inmiddels ook ontslagprocedures ingezet. Eveneens wordt gewerkt aan een herziening van de personeelswetgeving. Daarmee wil de regering voorkomen dat procedures op een onjuiste manier worden uitgevoerd, wat in het verleden regelmatig heeft geleid tot verloren rechtszaken voor de staat. “Procedurele fouten hebben de overheid veel geld gekost”, aldus Bee. Hij wees erop dat juridische geschillen rond ambtenarenzaken vaak in het nadeel van de overheid zijn uitgevallen, doordat regels niet correct werden toegepast.

Tijdens de persconferentie werd Bee geconfronteerd met vragen over de politieke verantwoordelijkheid voor de voortdurende groei van het ambtenarenapparaat. De minister zei dat het probleem niet aan één regering of politieke partij kan worden toegeschreven.

Volgens hem is er sprake van een politieke cultuur die zich gedurende tientallen jaren heeft ontwikkeld, waarbij overheidsbanen vaak werden gezien als een vorm van beloning voor politieke ondersteuning tijdens verkiezingscampagnes.

Bee stelde dat deze benadering moet veranderen. Hij benadrukte dat het niet langer houdbaar is politieke belangen een rol te laten spelen bij benoemingen binnen de overheid. Volgens hem wordt binnen de huidige regering kritisch gekeken naar het benoemingsbeleid om verdere groei van het ambtenarenapparaat tegen te gaan.

De minister wees erop dat Suriname formeel al sinds 1972 een personeelsstop kent. In de praktijk zijn er echter door de jaren heen voortdurend nieuwe ambtenaren aangesteld via goedkeuringsprocedures en uitzonderingsregelingen.

Daardoor bleef het aantal ambtenaren jaarlijks groeien, ondanks het bestaan van de personeelsstop. Bee stelde dat er daarom politieke keuzes gemaakt moeten worden over de omvang van het overheidsapparaat en de grenzen van verdere personeelsuitbreiding.

Een belangrijk onderdeel van de hervormingsplannen is volgens Bee het stimuleren van de doorstroom van werknemers naar de particuliere sector. Hij vertelde dat hij recent gesprekken heeft gevoerd met een groot bedrijf dat ongeveer 500 arbeidskrachten zoekt en aantrekkelijke salarissen biedt.

Volgens de minister moet worden onderzocht hoe overheidspersoneel dat niet noodzakelijk is binnen de publieke sector, kan worden begeleid naar duurzame werkgelegenheid in het bedrijfsleven. Daarbij benadrukte hij dat veel mensen voor een overheidsbaan kiezen vanwege de sociale zekerheid die daarmee gepaard gaat.

Bee zei dat de hervorming van het ambtenarenapparaat niet van snel kan worden gerealiseerd. Eerst moet worden vastgesteld hoeveel personeelsleden daadwerkelijk nodig zijn om de overheid, efficiënt te laten functioneren.

Daarvoor zal uitgebreid onderzoek moeten worden verricht naar de personeelsbehoefte binnen verschillende overheidsinstanties. Op basis van die gegevens wil de regering bepalen hoe groot het ambtenarenapparaat in de toekomst zou moeten zijn.

Volgens Bee is het verzamelen van betrouwbare data essentieel om duurzame oplossingen te vinden. “Als we dat niet doen, blijven we uiteindelijk met dezelfde problemen zitten,” aldus de minister. Hij benadrukte dat de hervorming van de publieke sector noodzakelijk is om overheidsgelden efficiënter te besteden en meer middelen beschikbaar te maken voor sociale voorzieningen en andere maatschappelijke prioriteiten.