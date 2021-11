Wanica Ziekenhuis wil starten met reguliere zorg

Het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) wil eindelijk een start maken met het bieden van zijn reguliere zorg. Dit kwam naar voren tijdens de wekelijkse Covid-19 persconferentie van donderdag 12 november. Jason van Genderen, algemeen directeur van het ziekenhuis, zegt dat het zorgbeleid is veranderd binnen deze instantie. Sedert de start van de derde Covid golf worden alleen Covid-19 patiënten hier opgenomen. Het is nu zo, dat het RZW het toegewezen Covid-19 hospitaal is, waar alleen patiënten worden ondergebracht, die behoren tot niet-intensive care (IC) behoeftigen. De directeur zegt verder dat het ziekenhuis zodanig is ingericht, dat het ook de normale oftewel reguliere zorg kan aanbieden aan de gemeenschap. “We hebben tot nu toe geen andere disciplines kunnen opstarten in het ziekenhuis. Het personeel dat nu de lege bedden ziet, door een dalende trend voor wat betreft Covid-19 patiënten, stelt dagelijks de vraag, wanneer er overgegaan zal worden tot de reguliere zorg”, aldus directeur Van Genderen. “Wij willen toch even afwachten en kijken hoe het proces zich ontwikkelt. En het vaccinatieprogramma speelt een heel belangrijke rol daarin. Ook het patiëntenbestand, heb je niet in de hand. We zitten elke dag naar de cijfers te kijken. Op basis van deze cijfers die we binnenkrijgen, kunnen we heel snel inspelen op de behoeften”, vervolgt de hoofdverantwoordelijke van het ziekenhuis. Verder wil Van Genderen de samenleving erop attenderen, dat het zorgpersoneel heel moe is en dat de medewerking van een ieder nodig is, zodat we niet in een piek gaan belanden. Hij juicht toe dat Suriname in een bevoorrechte positie is om te kunnen kiezen welk type vaccin wij toegediend willen. Hij is heel tevreden dat er een dalende trend te merken is van Covid-19 besmettingen. “We kunnen nu een beetje ademhalen en binnenkort naar het nieuwe normaal gaan. Dat kan alleen als je volledig bent gevaccineerd. Het vaccin werkt en dat moet men ook gaan beseffen. Er is nu een oplossing, waarmee je jezelf kan beschermen”. Directeur Van Genderen roept de samenleving op zich te laten vaccineren en de MoHaNa regels in acht te blijven nemen, zodat we samen uit deze situatie kunnen komen.