SLM least Airbus A-330 voor Mid-Atlantische route

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft recentelijk het contract getekend voor de lease van een Airbus- A330. CEO Paul de Haan, zegt in een bekendmaking, dat dit toestel Surinam Airways een stap dichterbij brengt haar eigen capaciteit terug te brengen, door het vestigen van haar identiteit op de markt. Naar verluidt, werd het vliegtuig eerder ingezet door Virgin Australia, de op één na grootste luchtvaartmaatschappij in Australië.

Velen in Suriname zijn op de hoogte, dat een paar maanden geleden SLM vliegtuigen in beslag werden genomen, omdat het bedrijf “rood” staat. Door de covid-pandemie is het nu wat rustiger op de routes. Een vliegtuig verdient volgens De Haan alleen geld, als het in de lucht is. Met alle tegenslagen, is het de SLM toch gelukt operationeel te blijven.

“We doen dus toch iets goed in dit bedrijf, want we vliegen nog steeds, we zijn operationeel, hoewel het niet altijd, het beste is geweest, maar we zijn er nog. We verkopen in ieder geval toch nog voldoende tickets, om het hoognodige te kunnen betalen. Hoe meer mensen weer zullen vliegen met de SLM, hoe meer tickets we verkopen, en zo doen we het zelf. Volgend jaar bestaat de SLM 60 jaar en dat is nog steeds iets, waar wij trots op mogen zijn”, aldus De Haan. Met de lease van de A330 zal het plan voor de toekomst worden uitgezet. Tot slot zegt De Haan, dat de SLM hierdoor met de juiste middelen en doelstellingen, het herstel van het bedrijf aanpakt.