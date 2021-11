‘Anti-Corruptie verdrag benutten om extern rechtshulp te vragen’

De zesde aflevering van het maandelijkse tv-programma Econotori, werd dinsdag live uitgezonden. Het onderwerp was: ‘Follow The Money’. Aan de paneldiscussie namen deel: Peter Diekman forensisch accountant en lid van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en Roy Baidjnath Panday, oud-PG en coördinator van de Project Implementation Unit (PIU). Baidjnath Panday ging breedvoerig in op de kwestie rondom de gestolen/ verdwenen gemeenschapsgelden en hoe die terug te halen. Suriname staat momenteel op het punt, de United Nations Convention against Corruption (UNCAC) te ratificeren. Dit is volgens Baidjnath Panday, een positieve zaak, omdat het verdrag benut kan worden als grondslag om rechtshulp te vragen in het buitenland.

Baidjnath Panday: ‘’Als je te maken krijgt met één of meer verdachten die uit het onderzoek naar voren komen en het zou blijken dat die in het buitenland zijn of vermoedelijk vermogens hebben ondergebracht in het buitenland, dan zou je het verdrag kunnen gebruiken.”

Baidjnath Panday verklaart, dat er met het verdrag een ander land verzocht mag worden, rechtshulp te verlenen. ‘’Pas dan gaan de paragrafen open om bij banken na te gaan, of er gelden zijn binnengekomen om aankopen en of beleggingen te doen (op bankrekeningen te houden) of aankopen van duur onroerend goed.” Het is dus volgens Baidjnath Panday van belang, dat de Surinaamse wetgeving mogelijkheden zal moeten bieden om ook te kunnen rechercheren op het kantoor waar registratie van grond plaatsvindt. Baidjnath Panday zegt, dat het in dezen gaat om het MI-Gliss kantoor.

Heel vaak worden vermogensobjecten van Surinamers volgens Baidjnath Panday, via stichtingen weggestopt. Baidjnath Panday zegt, dat deze vermogens in de meeste gevallen verkregen zijn met gelden met een verdachte achtergrond. Verder moeten de registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken opgevraagd worden, om zo informatie te verkrijgen. Wanneer corruptiezaken onderzocht worden, kunnen ook de data van de fiscus opgevraagd worden, om zo na te gaan wat hun belastinghistorie is. Ook de hulp Financial Intelligence Unit Suriname (FIU Suriname) kan volgens Baidjnath Panday, opgevraagd worden. ‘’FIU beschikt over data die gebruikt kan worden. Alleen de weg tot de opvraging van de data, zal niet anders kunnen dan via het Openbaar Ministerie, wanneer er ook daadwerkelijk een strafrechtelijk onderzoek wordt geïnitieerd.‘’

Met de hulp van het Kabinet van de Rechter-commissaris (RC), zegt Baidjnath Panday, dat er door middel van een gerechtelijk vooronderzoek gevraagd kan worden dat de RC door de wet gegeven bevoegdheden inzet, om achter meer details te komen in het kader van de dossiervorming. ‘’Op dit moment voorziet onze wetgeving, dat rc ook via een rechtshulpprocedure naar het buitenland toe, kan vragen dat de collega in het buitenland meewerkt, bevragingstrajecten uit te zetten naar personen die van belang kunnen zijn voor verhoor‘’, aldus Baidjnath Panday.