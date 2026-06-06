Verdediging vraagt vrijspraak in hoger beroepzaak Pikin Saron

In hoger beroep is op woensdag 3 juni, de behandeling voortgezet van de strafzaak tegen de verdachten J.A., J.H., G.Z., R.M. en M.M., in verband met de gebeurtenissen die op 2 mei 2023 zouden hebben plaatsgevonden in Pikin Saron. De verdachten worden onder meer vervolgd voor poging tot moord, zware mishandeling met voorbedachten rade, diefstal met geweld, brandstichting, vernieling, openlijke geweldpleging, wederrechtelijke vrijheidsberoving en overtreding van de Vuurwapenwet. Van de vijf verdachten waren G.Z., J.H. en R.M. aanwezig in de rechtszaal.

Tijdens de zitting stond de afronding van het pleidooi door de verdediging centraal. De raadslieden presenteerden het tweede deel van hun betoog, nadat tijdens een eerdere zitting al het eerste deel was uiteengezet. De verdediging vroeg daarbij om vernietiging van het vonnis van de kantonrechter in eerste aanleg.

Volgens de advocaten dient het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vervolging. Subsidiair werd gepleit voor integrale vrijspraak van alle verdachten, indien de rechter toch tot ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie zou komen.

De zaak zal op 27 oktober 2026 om 09:30 uur worden voortgezet. Op die datum zal de waarnemend procureur-generaal repliceren en reageren op de standpunten die door de verdediging tijdens het pleidooi naar voren zijn gebracht.