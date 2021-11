Ramadhin: ‘We zitten in dalende poot van vierde golf’

Druk ziekenzorg nog steeds hoog

Amar Ramadhin, minister van Volksgezondheid heeft onlangs gesteld, dat het COVID-19-beleid aan de hand van cijfers wordt gemaakt. Het werkt volgens Ramadhin dus niet zo, dat de regering plotseling een lockdown afkondigt of tot versoepeling overgaat. “We werken altijd door middel van de statistieken. Op advies van het Outbreak Management Team (OMT) wordt er dan gekeken of wij de maatregelen de komende periode moeten aanpassen of versoepelen”, aldus Ramadhin. Hij vertelde, dat we de afgelopen maanden hebben kunnen constateren dat we in een dalende poot van de vierde golf zijn beland. Het kunnen bepalen of een lockdown wel of niet werkt, kunnen we volgens Ramadhin alleen waarnemen wanneer er wijzigingen gemaakt worden. “Feit is wel dat wanneer de maatregelen versoepeld worden, het Reproductie-getal (R) op 0.6 blijft, en het besmettingspercentage zelf onder het 18 procent is komen te staan”, stelde de bewindsman.

Ramadhin verduidelijkte dat er echter nog een grote druk is op de ziekenhuizen, vooral op de Intensive Care Unit. Ramadhin benadrukte, dat het heel erg belangrijk is te weten, waarom de regering al die maanden een lockdown heeft toegepast. Met de afkondiging van een lockdown, wordt er volgens de bewindsman getracht, de superspread events in de avonden bijvoorbeeld in bars, clubs etc. te vermijden.

Ramadhin benadrukte, dat er nog steeds een druk op de ziekenhuizen plaatsvindt. “Als volgens het OMT blijkt dat de druk daar iets is afgenomen, denk ik dat we het risico kunnen nemen verder te versoepelen. De regering gooit niet alles in één keer open, maar zij doet dat gefaseerd”, zei Ramadhin. Volgens hem was onze vaccinatiegraad, aan het begin van de vierde golf maar 5 procent. “Een combinatie van vaccinatie en groepsimmuniteit heeft ervoor gezorgd, dat mensen die covid hebben gehad, nu minder besmet raken. We willen in de richting, dat de gevaccineerden wat meer bewegingsvrijheid hebben”, aldus Ramadhin.

In de afgelopen 24 uur werden 90 personen (45%) positief getest op het coronavirus. Van de 568 swabs die werden afgenomen, werden 478 negatief bevonden. In de eerste 11 dagen van de november zijn reeds 33 personen na een covid-besmetting overleden. In het afgelopen etmaal zijn 4 personen bezweken aan de gevolgen van COVID-19. Sinds medio maart 2020, zijn 1,126 mensen in ons land gestorven aan COVID-19.

Op dit moment liggen er 15 covid-patiënten op de Intensive Care Units van de diverse ziekenhuizen. In de zorginstellingen zijn 52 covid-patiënten opgenomen, waarvan 8 volledig gevaccineerd zijn. Van de 52 covid-patiënten die opgenomen zijn, is de status van 22 onbekend. In het afgelopen etmaal, verkeren 5 mensen in thuisisolatie. 5 personen werden genezen verklaard.

Tot op dit moment is slechts 34,62 % van de totale samenleving volledig (2 doses) gevaccineerd, terwijl 7,45 % gedeeltelijk gevaccineerd (1 dosis) is. Tot op heden zijn er totaal 461.049 prikken gezet. Het hoge aantal besmettingen kan teruggedrongen worden door vaccinatie. Het ministerie roept daarom de bevolking op, zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Hoewel de situatie nog zeer ernstig is, zijn de maatregelen niet verscherpt. Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt, dat de samenleving zich zoveel mogelijk dient te houden aan de MoHanA-regels: Mondneusmasker op, regelmatig Handen wassen en Afstand (1,5 meter) houden! (Bron: Covid-19.sr, Laatjevaccineren.sr)