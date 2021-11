Minister Somohardjo zegt veel meer te verwachten van Parmessar

“Geen vuiltje aan de lucht”

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken zegt het jammer te vinden en veel meer te verwachten van de fractieleider van de Nationale Democratische Partij (NDP) Rabin Parmessar. Somohardjo doelt hiermee op de aanval die Parmessar maandag geopend heeft op enkele ministers van de huidige regering die volgens hem nog zitting hebben in stichtingen. Dit gebeurde tijdens de algemene politieke beschouwing in De Nationale Assemblee. De Biza minister zegt persoonlijk afstand te hebben gedaan van al zijn functies in stichtingen waarin hij zat, voordat hij minister is geworden. Volgens de BIza minister is er naar zijn beste medeweten geen vuiltje aan de lucht. “Het mag en aan de andere kant moeten we kijken naar de boodschapper die dit heeft gebracht”, reageert Somohardjo desgevraagd tegenover de krant. Somohardjo zegt dat gekeken moet worden naar de boodschapper. De bewindsman noemt zichzelf een jonge politicus die opkijkt naar de oudere politici en veel van ze leert. “Echter vind ik dat de kwaliteit van de heer Parmessar achteruit is gegaan; het lijkt alsof hij alleen maar de regering wil bekladden en naar huis wil sturen”, meent Somohardjo. Hij voegt er daarbij aan toe dat het nergens in de wet staat dat ministers geen zitting mogen hebben in stichtingen. “Er staat wel in de wet dat de president en vice-president geen nevenfuncties mogen bekleden”. Volgens de bewindsman is dit anders dan de kwestie van de toenmalige ministers Regillio Dodson en Patrick Pengel. “Die hebben stichtingen opgericht tijdens hun ministerschap, maar deze ministers hebben dat niet gedaan, deze ministers zijn van goede wil. Wij werken voor het volk en zitten daar niet om geld”, aldus Somohardjo. Van de Biza-minister haalde Parmessar een onderneming aan, te weten Tour Information Booking Office NV. Parmessar gaf aan te hebben gezien dat minister Somohardjo zich uitgeschreven heeft uit vijf of zes stichtingen. “Maar de vraag is, wanneer is dat gebeurd”, aldus Parmessar. Minister Somohardjo was dinsdag samen met zijn directieteam en staf in Nickerie voor de opening van de eerste Service Unit in Suriname.