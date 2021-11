Diekman: ‘Verdwenen gemeenschapsgelden niet onder matras, maar in de wereld’

De zesde aflevering van het maandelijkse tv-programma Econotori, werd gisteren live uitgezonden. Het onderwerp was: ‘Follow The Money’. Aan de paneldiscussie namen deel: Peter Diekman forensisch accountant en lid van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en Roy Baidjnath Panday, gewezen procureur-generaal en coördinator van de Project Implementation Unit (PIU). De panelleden hebben breedvoerig gesproken over het economisch beleid en de gevolgen van economische beleidsbeslissingen van de regering. Er is onder andere gediscussieerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden om gestolen/verdwenen gemeenschapsgelden, terug te halen.

Diekman: ‘’Het is een buitengewone ingewikkelde vraag, die de president mij stelde enkele maanden voordat hij president werd. Hij vertelde, dat er heel veel gelden en goederen gestolen zijn uit Suriname.‘’ Diekman lichtte toe, dat de kans erg goot is, indien er gelden gestolen zijn, die niet meer in Suriname liggen onder één of ander matras van een bed, maar ergens in de wereld. Diekman verklaarde, dat geld een elektronische vorm heeft. ‘’Dit betekent, dat het onderzoek naar de gestolen gelden niet alleen in Suriname gedaan moet en kan worden, maar ook in andere landen. We zullen dan te maken krijgen met landen die een ander rechtssysteem hebben, waarbij wij de rechtssystemen moeten gaan bestuderen.

Verder zullen we lokale advocaten en lokale officiers van justitie, lokale rechters en lo-kale banken nodig hebben.”

Het is volgens Diekman een heel spoor, dat gevolgd dient te worden om bij de gestolen gelden te komen. Diekman zegt, dat het een onderzoek betreft, waarbij er niet alleen financiële deskundigen nodig zullen zijn, echter ook mensen met hoge kennis van ICT, juristen (strafrechtdeskundigen en civiele-juristen) en de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken.

Naast deze stappen zal Suriname volgens Diekman in het buitenland ook de ambassades nodig hebben om het onderzoek te kunnen verrichten.

‘’Het is ontzettend belangrijk, dat Suriname op de drempel staat om een buitengewoon belangrijk internationaal verdrag te ratificeren, dit is de United Nations Convention against Corruption oftewel UNCAC. Als je zo een verdrag ratificeert is het belangrijk dat je het formeel erkent en dat je je eraan kan houden. Deze regels zijn in de hiërarchie hoger dan de wetten van je eigen land”, aldus Diekman. Het onderzoek kan volgens Diekman ook moeizaam verlopen, als banken erop staan dat derden geen toegang tot informatie van cliënten kunnen krijgen. ‘’Maar in het internationale verdrag staat, dat er geen hindernissen mogen worden opgeworpen. Ook niet in termen van het bankgeheim. Het onderzoek van Folow The Money, wordt wel mogelijk gemaakt met het UNCAC.‘’