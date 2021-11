Van Trikt onschuldig totdat schuld bewezen is

“Iedere burger heeft recht op een eerlijke procesgang in Suriname. We zijn allemaal gelijkgesteld in de ogen van de wet. Maar, mevrouw de Rechter dat is niet helemaal waar, omdat de ogen van de wet mensenogen zijn. Totdat wij ons allen als gelijkwaardig zullen zien zal de wetstoepassing nimmer evenredig zijn”, aldus ex-governor Robert Gray van Trikt, gisteren in zijn laatste woord tegenover kantonrechter Maytrie Kuldipsingh. Van Trikt hoopt, dat de rechter met zijn uiteenzetting begrijpt en aanvoelt dat in rechtsonzekerheid leven als “verdachte”, waarbij eerder het gevoel van “schuldig tot bewezen onschuld” opkomt, in plaats van waar hij op vertrouwde, zoals het ook in de Grondwet staat: Onschuldig totdat schuld bewezen is.

Aangifte

Volgens de ex-governor vond op een bepaald moment in januari 2020 een vergadering plaats tussen de ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs van de Centrale Bank van Suriname, Faranaaz Hausil en de gewezen regeringscommissaris, Vijay Kirpalani samen met de toenmalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad en werd er een brief opgesteld, kennelijk op aangeven van Hausil, die gericht werd aan de Procureur Generaal. De Minister van Financiën heeft naar aanleiding hiervan gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de handelingen van Van Trikt in relatie tot het Belgisch adviesbureau Clairfield. “Gemener kan het niet, omdat op dat moment de indruk door de ex-minister werd gewekt, alsof hij niets wist van Clairfield, terwijl zoals later is gebleken, hij van alles op de hoogte was. Op 28 januari 2020 werd op verzoek van Hoefdraad aangifte gedaan, ondertekend door Kirpalani, Hausil en de directeuren William Orie en Maikel Soekhnandan van de Centrale Bank, op basis van het rapport van het advocatenkantoor Naarendorp”, aldus Van Trikt. Hij kan niet anders concluderen dan dat degenen die de aangifte hebben gedaan op verzoek van Hoefdraad het hebben ingezet en daarmee een tunnel hebben gebouwd, waar het Openbaar Ministerie (OM) prettig door heen heeft gereden. Zelf toen het licht de andere kant belichtte, sloot het OM haar ogen en was ze het spoor bijster.

“Het is voor mij nog moeilijk te bevatten, dat de politieke invalshoek van de gewezen minister van Financiën heeft geleid tot de erbarmelijke omstandigheid waar ik mij momenteel in bevind.

Bij aanvang van het onderzoek door het voormelde advocatenkantoor, dat binnen een week was afgerond, zonder het toepassen van hoor en wederhoor, komen de uitspraken van de ex-minister van Financiën op 21 januari 2020 als donderslag bij heldere hemel bij mij. Een ieder is bekend met de uitspraken want daar begint de tsunami van misinformatie”, gaf Van Trikt aan. Hij is van mening dat karaktermoord, criminalisering en vernedering het doel was, en de modus operandi: cancel cultuur was gestart. “Ik kan het niet anders verwoorden, afrekencultuur daar komt het op neer”, zei de ex-governor.

Proces Hoefdraad en Hausil

“Wat ook mijn verbazing schetste is, dat wanneer ik had aangetoond dat het anders zit dan de vermeende feitelijkheden en omstandigheden die door de politie worden genoemd, en duidelijk weergave die van alle stukken die onderbouwing geven aan de waarheid, dit wel meegenomen wordt bij het procederen tegen Hoefdraad en Hausil, maar niet om de aanklachten tegen mij weg te nemen.

Laat staan bedenkingen/overwegingen dat de waarheid wel anders is dan wat deze “nieuw” geplaatste verdachten hadden verklaard. In het politioneel rapport opgemaakt tijdens de case van Hoef-draad, wordt namelijk gesteld dat Hoefdraad en Hausil verklaringen hebben afgelegd die niet waar blijken te zijn. Waarbij duidelijk wordt gesteld dat Van Trikt geen betrokkenheid heeft met deze handelingen.

Rechter Maytrie Kuldipsingh zal op 22 december vonnis wijzen.