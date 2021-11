Man dodelijk geraakt bij gewapende roofoverval

De 43-jarige H.K., is volgens de eerste berichten bij een gewapende roofoveral aan de Carneoolstraat op het PWB-project (Wanica), doodgeschoten. Het slachtoffer werd door meerdere kogels geraakt.

Drie gemaskerde mannen zouden naar verluidt het slachtoffer vanochtend rond 07.00u hebben opgewacht. Er werd daarbij op hem geschoten, hierbij werd hij in de benen geraakt. Het slachtoffer werd naar de krant verneemt opgewacht nabij een leegstaande woning tegenover zijn woonadres. Een ambulance werd ingeschakeld en verscheen ter plekke. Na het inladen van het slachtoffer constateerde het personeel volgens meldingen, dat de man de geest reeds had gegeven. Diverse eenheden van het korps waren ter plekke voor het gebruikelijke onderzoek op het plaatsdelict. Het is vooralsnog onduidelijk wat de schutters hebben buitgemaakt.