NAMLAC en PIU verzorgen sessiedagen

Heden is een aanvang gemaakt met een reeks van sessiedagen die de Nationale Anti-Money Laundering Commissie (NAMLAC) tesamen met de Project-Implementation Unit (PIU) verzorgt voor dienstverleners die een rol hebben bij het tegengaan van money laundering en terrorisme financiering. De eerste sessiedag was bestemd voor vertegenwoordigers van in ons land opererende banken en kredietcoöperaties. In de volgende sessies zullen vertegenwoordigers van de overige sectoren die een meldplicht hebben, worden uitgenodigd. De laatste sessiedagen in januari 2022 zijn bestemd voor stakeholders in de publieke sectoren die direct te maken hebben met de rechtshandhaving en het toezicht op de wet- en regelgeving ter bestrijding van money laundering en terrorisme financiering.

De sessies vormen tevens het startmoment voor het creëren van platforms van overleggen tussen de PIU en NAMLAC met de dienstverlenende sectoren. Ook passen de sessies in het kader van de evaluatie van Suriname die door de Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF ) zal worden uitgevoerd tegen eind februari en begin maart 2022.

Bij de eerder genoemde evaluatie zal eveneens het NRA rapport van Suriname betrokken worden. Dit rapport met bijbehorende addendum, is inmiddels door de Regering goedgekeurd en doorgeleid naar de CFATF.