Kritiek samenleving werpt vruchten af:

Samenwerking met beveiligingsbedrijven ‘on hold’ gezet

De minister van Justitie en politie, Kenneth Amoksi, heeft gisteren besloten de samenwerking van de politie met 2 beveiligingsbedrijven ‘on hold’ te zetten. Dit nadat vanwege de Surinaamse Politie Bond (SPB) en de samenleving fel kritiek hierop was geleverd. Het zou in dezen gaan om een preventieve samenwerking, Preventieve Surveillances, tussen de Politie, het leger, BBS, Professional Private Security NV en Inproser NV. Deze zouden meehelpen bij het terugbrengen van de veiligheid, door het uitvoeren van surveillance in de verschillende buurten. Het ging naar verluidt om een signaleringsfunctie. Echter was de SPB het niet eens met de betrokkenheid van security bedrijven binnen een gedisciplineerd korps.

Ook president Chandrikapersad Santokhi deelde in De Nationale Assemblee mee, dat de samenwerking met de twee particuliere beveiligingsbedrijven Professional Private Security NV en Inproser NV, ‘on hold is gezet’. Volgens het staatshoofd waren er veel vragen vanwege de samenleving over de samenwerking. Santokhi zei, dat er na geleverde kritiek en gestelde vragen is besloten, deze kwestie weer samen met JusPol te bekijken en nader te onderzoeken.

Volgens SPB werden hierdoor taken en bevoegdheden, die nooit in handen van particulieren hadden mogen komen, overgedragen. Dit met alle gevolgen van dien. De SPB verklaart verder, dat er naar alle waarschijnlijkheid ook geld uitbetaald zou worden aan deze bedrijven, maar dat deze middelen liever geïnvesteerd kunnen worden voor het aantrekken van manschappen. Dit gezien het korps als enige tijd te kampen heeft met een enorme onderbezetting. Volgens de SPB zijn bijkans 300 politiemannen uitgeleend voor de beveiliging van ministers, waardoor er een grote onderbezetting heerst.

De bond zegt voorts, dat er tijdens een onderhoud met de minister rekening is gehouden met de zienswijze van de politie in deze kwestie. Volgens hem zal de bijdrage van de security bedrijven aan het geheel nader bekeken worden.