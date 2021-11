Etnel: ‘Hoe zullen de lonen na 25 november eruit zien?’

Grotere druk op samenleving per 1 november

De samenleving gaat vanwege de financieel economische crisis en de Covid-pandemie, gebukt onder zeer moeilijke omstandigheden. Velen zitten met vraagtekens, hoe ze de diverse verhogingen die per 1 november 2021 ingaan, zullen opvangen. De druk op het budget van de doorsnee burgers, zal op verontrustende manier groter worden. Onlangs heeft president Chandrikapersad Santokhi meegedeeld, dat er per januari 2022 een koopkrachtversterking van SRD 700, – gegeven zal worden aan ambtenaren. Gezien slechts een vierde deel van de werkende klasse ambtenaar is, benadrukt de particuliere sector momenteel, dat deze niet in staat zal zijn de verschillende verhogingen op te hoesten. De particuliere sector geeft duidelijk aan, dat hij niet in staat zal zijn koopkrachtversterking te geven.

NPS-parlementariër Patricia Etnel, om een reactie gevraagd, zegt dat de regering momenteel nog in overleg is, en dat het dus nog te vroeg is een beeld te schetsen, hoe de situatie eruit zal zien. Wel zegt Etnel, dat het wel zo is dat de lonen reeds geruime tijd niet meer toereikend zijn. ‘’Er moet vanwege de regering duidelijkheid worden gegeven, hoe de lonen van zowel de publieke- als de private sector, na 25 november 2021 eruit zullen zien”, zegt Etnel. Ze benadrukt dat indien de lonen goed aangepast worden, het een beter begin zal zijn. ‘’Maar tot dan, kan ik nog geen beeld schetsen.” Binnen de samenleving is momenteel ontstemd gereageerd, omdat de koopkrachtversterking alleen aan ambtenaren uitbetaald zal worden, terwijl iedereen met de overheidsverhogingen te kampen zal hebben. Velen onderstrepen, dat het de derde keer wordt, dat alleen ambtenaren en hen gelijkstelden, in aanmerking komen voor een financiële injectie. Aan ambtenaren is er een ondersteuningstoelage van SRD 1000 toegekend en hebben zij in september nog een koerscompensatie van netto SRD 700 ontvangen.

door Orsilia Dinge