Covid-vaccins mengen versterkt antilichamen

Het mengen van Covid-vaccins produceert evenveel of meer antilichamen als het gebruik van dezelfde injectie als een booster, volgens voorlopige resultaten van een langverwachte door de Amerikaanse overheid gesponsorde test. De proefresultaten vormen de eerste grote Amerikaanse studie, die de effecten vergelijkt van het gebruik van verschillende vaccins als boosters vanaf de eerste injectie of injecties. Bij de gecompliceerde proef met 9 armen waren meer dan 450 mensen betrokken en werden de effecten gemeten van het geven van een booster-injectie van de Moderna Inc.-, Pfizer Inc.-BioNTech SE- of Johnson & Johnson-vaccins aan degenen die oorspronkelijk een ander vaccin hadden gekregen.

Over het algemeen waren de resultaten bij het mixen en matchen van vaccins dat resulteerde in vergelijkbare of hogere niveaus van neutraliserende antilichamen in vergelijking met boosting van hetzelfde vaccin goed, aldus de onderzoekers in de preprint op medRxiv.org.

De bijwerkingen waren vergelijkbaar bij alle verschillende boostergroepen, zo bleek uit de studie. “Deze gegevens suggereren, dat als een vaccin wordt goedgekeurd of goedgekeurd als booster, een immuunrespons zal worden gegenereerd, ongeacht het primaire Covid-19-vaccinatieregime”, aldus de onderzoekers in hun conclusie.

De resultaten van de lopende test zijn nog niet door vakgenoten beoordeeld en gepubliceerd in een medisch tijdschrift. Meer details over de studie, zullen naar verwachting worden bekendgemaakt tijdens een vergadering van het FDA-adviespanel, waar onderzoekers die de studie uitvoerden, een presentatie zullen geven over hun vroege bevindingen. Het mixen en matchen van boosters,is een steeds belangrijker issue geworden. Veel landen buiten de VS hebben de methode gebruikt in een poging de effectiviteit van het vaccin te maximaliseren of zeldzame bijwerkingen te vermijden, die met sommige injecties zijn geassocieerd.

In de VS zijn bepaalde mensen die de Johnson & Johnson-injectie hebben ontvangen mogelijk geïnteresseerd in een messenger-RNA-injectie als booster. Ook kan mixen en matchen het voor ambtenaren gemakkelijker maken, boosters breder uit te rollen, omdat mensen die boosters krijgen elk Covid-vaccin bij hun apotheek kunnen betrekken en niet de specifieke injectie hoeven te zoeken die ze eerder hadden gekregen. Buiten de VS leidden zorgen over zeldzame bloedstolsels in verband met het vaccin van AstraZeneca Plc ertoe, dat veel landen in Europa het gebruik van de injectie onderbraken en in plaats daarvan een andere tweede dosis toedienden. In het VK hebben gezondheidsautoriteiten een boosterprogramma uitgerold voor een extra dosis van het Pfizer-vaccin als voorkeursoptie, en ook een halve dosis van de Moderna-injectie aangeboden als alternatief.

