JEUGD HEEFT LAK AAN COVID-19?

Afgelopen maandag was er wederom een enorme drukte waar te nemen bij de welbekende Times Mall. Het zag er weer als vanouds uit. Jongeren in blauw uniform, die allemaal dichtbij elkaar stonden en die elkaar na een korte vakantie, van alles en nog wat te vertellen hadden en de bijbehorende brasas bleven zeker niet uit. Dit allemaal zonder mondkap op, alsof covid-19 niet meer bestaat. Na deze samenkomsten gaan deze jongeren terug naar huis, waar hun oma, opa, moeder en vader, meestal ook nog een risicogroep en ook niet gevaccineerde groep, zich bevindt. Zie daar een snelle community spreading. Hoe wensen we uit deze ellende te geraken, wanneer de jeugd steeds weer toont lak te hebben aan covid-19 maatregelen? Wel frappant is dat ze wel alles weten over covid-19 en zelfs de maatregelen kunnen opsommen. Dus aan informatie en voorlichting aan deze groep schort het zeer zeker niet. Nu worden vanwege het onderwijs allerlei maatregelen getroffen om samenscholingen op school te voorkomen, terwijl vlak buiten de poort, de jongeren zich zichtbaar totaal niet aan de regels houden. Dan vraag je je soms af, waarvoor zoveel moeite, aanpassing en investering. Dan kan de school “normaal” gedraaid worden toch? Maar ja, er wordt steeds aangehaald de regering heeft een verantwoordelijke taak jegens de onverantwoordelijken.

En zeer opvallend is het uitblijven van de politiepatrouilles. Deze hadden er moeten zijn, gezien we wel op de hoogte zijn van de hangplekken van jongeren. Vanuit het Korps Politie Suriname, afdeling jeugdzaken, had reeds een analyse moeten zijn gemaakt en had men reeds een gepast antwoord moeten geven op dit vraagstuk. Dit gezien de jongeren keer op keer hebben bewezen, zich niet te willen houden aan de covid-19 maatregelen.